Граждане пяти стран входили в состав экипажа захваченного в Красном море судна

Судно принадлежит компании из Великобритании. Его оператором выступает Nippon Yusen (NYK Line). Граждан Израиля и Японии в составе экипажа не было, подчеркнуло агентство.

В ЦАХАЛ ранее заявляли , что следовавшее из Турции в Индию Galaxy Leader не имеет отношения к Израилю, а среди членов экипажа нет израильтян. Канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху обвинила в захвате судна Иран.

Член политбюро «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад сообщал РИА «Новости» , что хуситы, которые захватили судно, будут общаться с членами экипажа в соответствии с исламскими принципами и ценностями.

«В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям», - подчеркивал аль-Асад.