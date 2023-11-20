20 ноября 2023, 08:39

Граждане пяти стран входили в состав экипажа захваченного в Красном море судна

РИА «Новости»
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На борту захваченного в Красном море судна Galaxy Leader находились граждане пяти стран, сообщило Kyodo. По данным агентства, в состав экипажа входят 25 человек из Болгарии, Мексики, Румынии, с Украины и Филиппин.

Судно принадлежит компании из Великобритании. Его оператором выступает Nippon Yusen (NYK Line). Граждан Израиля и Японии в составе экипажа не было, подчеркнуло агентство.

В ЦАХАЛ ранее заявляли , что следовавшее из Турции в Индию Galaxy Leader не имеет отношения к Израилю, а среди членов экипажа нет израильтян. Канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху обвинила в захвате судна Иран.

Член политбюро «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад сообщал РИА «Новости» , что хуситы, которые захватили судно, будут общаться с членами экипажа в соответствии с исламскими принципами и ценностями.

«В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям», - подчеркивал аль-Асад.

Великобритания Корабли Япония
20 ноября 2023, 08:03
Финляндии пригрозили ответными мерами на новые антироссийские меры
РИА «Новости»
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Финляндия вступила в НАТО, запретила россиянам въезд и запланировала изъять их недвижимость. Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявила РИА «Новости», что Россия ответит на любые недружественные действия государства.

Финляндия вступила в НАТО, запретила россиянам въезд и запланировала изъять их недвижимость. Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявила РИА «Новости» , что Россия ответит на любые недружественные действия государства.

«Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки по данному вопросу», - сказал он.

По словам дипломата, с февраля 2022 года Финляндия запустила последовательную конфронтационную антироссийскую политику. Она ввела антироссийские санкции, вступила в НАТО, оказала помощь Украине и оборвала двусторонние контакты с российскими ведомствами. С сентября прошлого года большинству россиян запретили въезд, а 10 июля 2023 года усилили ограничения.

В ноябре закрыли КПП «Вартиус» и начали строительство забора. Финские политики предложили изымать недвижимость россиян. Сергей Беляев заявил, что эту идею еще не согласовали. Он призвал Финляндию к благоразумию.

Финляндия Дипломатия Международные отношения Санкции Россия
20 ноября 2023, 08:02
Новый президент Аргентины заявил о планах «построить лучшее будущее»
РИА «Новости»
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Одержавший победу на президентских выборах в Аргентине политик Хавьер Милей обещал работать со всеми странами «свободного мира». Об этом он сказал во время выступления перед сторонниками. Его процитировало РИА «Новости».

Он назвал обязательством установление в стране демократии, свободной торговли и мира.

«Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», - подчеркнул новый президент Аргентины.

Также он оценил ситуацию в стране как критическую. Что именно политик имел в виду, в агентстве не уточнили.

Милей - кандидат от Либертарианской партии. Он победил на выборах в президенты в воскресенье, 19 ноября. Крайне правый политик обогнал своего соперника - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10%.

Избранный президент Аргентины в рамках предвыборной кампании выступал под радикальными лозунгами. Он заявлял, что отказывается сотрудничать с Китаем, Бразилией и Россией. Милей также выступал против вступления Аргентины в БРИКС.

Аргентина Выборы
20 ноября 2023, 07:32
Около 250 пациентов не смогли эвакуироваться из больницы «Аш-Шифа» в Газе
РИА «Новости»
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Около 250 пациентов в тяжелом состоянии остались в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Они не смогли эвакуироваться из учреждения, сообщил телеканал Al Jazeera.

«В больнице „Аш-Шифа“ находятся около 250 человек, которые получили тяжелые ранения и не смогли покинуть больницу. Их судьба в настоящее время неизвестна», - указали на сайте телеканала.

В больницу не передают продовольствие и лекарства.

Всемирная организация здравоохранения приняла решение об эвакуации пациентов и персонала «Аш-Шифы» 19 ноября. Их должны были вывезти с территории медицинского учреждения в течение 24-72 часов.

Минимум 31 младенца уже эвакуировали из больницы. Как уточнил руководитель главного управления больниц Минздрава Газы Мухаммед Закут, речь идет именно о недоношенных детях. Куда их вывезли, он не сообщил. Власти Египта выразили готовность принять группу детей из «Аш-Шифы».

Израиль Больницы Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины
20 ноября 2023, 06:50
Беспомощность Байдена перед иранской угрозой разочаровала Пентагон
РИА «Новости»
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Все больше сотрудников Пентагона стали высказывать недовольство решениями президента США Джо Байдена по ответным мерам на удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Они посчитали их ограниченными и неэффективными, сообщила газета The Washington Post.

С 17 октября 10 военных баз в Ираке и Сирии подверглись 61 обстрелу ракетами и удару беспилотниками, пострадали американские военные. Джо Байден санкционировал три раунда авиаударов, все по восточной Сирии, во время которых уничтожили склады с оружием и боеприпасами, командный пункт и учебный центр. Но эти ответные меры не принесли ощутимого результата - обстрелы возобновились почти сразу.

«Не существует четкого определения того, что мы пытаемся сдержать. Пытаемся ли мы сдержать подобные иранские атаки в будущем? Это явно не работает», - сказал один из источников.

Собеседники издания заявили, что в Пентагоне растут сомнения по поводу нынешнего подхода. Белому дому представили другие варианты ответных действий.

Один из последних ударов нанесли по американской базе «Конико» на востоке Сирии. Погибли несколько военнослужащих.

США Пентагон Сирия Военные Иран Ирак Атака Ирана на военные базы США Джо Байден

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