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По предварительным данным, граждане Молдавии выступают против евроинтеграции. За проголосовали 41,31%, против - 58,09%.

Явка на референдуме о евроинтеграции Молдавии к 18:00 превысила 42%, это означает, что референдум признали состоявшимся. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие более трети избирателей.

У посольства в Москве в воскресенья образовались очереди из желающих проголосовать на выборах президента и референдуме. Первые избиратели пришли к зданию посольства на Кузнецком мосту к часу ночи.

В Молдавии прошел референдум о вступлении страны в Евросоюз.

ЦИК сообщил предварительные результаты после подсчета 20,55% голосов.