Гражданам Таджикистана запретили находиться в Турции без визы

Американское правительство следит за якобы происходящим развитием противоспутникового оружия России. Об этом рассказали РИА «Новости» в Пентагоне.

«Мы предпринимаем ряд действий в ответ на это развитие, в том числе, координируемся с союзниками и партнерами, а также прямо связываемся с Россией по их безответственному плану», - заявил представитель Пентагона.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Американская сторона обвинила РФ в желании вывести в космос ядерные боеголовки еще в феврале. По мнению Штатов, это случится уже в 2024 году.

Как отмечал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, Москва всегда выступала против размещения ядерных вооружений в космическом пространстве. По его словам, позиция России в этом вопросе ясна и понятна.