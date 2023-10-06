Гранты Госдепа захотели использовать для финансирования Украины — СМИ
Администрация президента США может использовать средства Госдепа для грантов и займов как источник финансирования Украины, если конгресс не примет решение по выделению дополнительных денег. Такое предположение сделала газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
«Администрация Байдена рассматривает использование грантовой программы государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи на Украину, пока в конгрессе продолжаются баталии о финансировании оружия», - говорится в материале.
Таким образом США попытаются предотвратить перебои в выделении средств на помощь Украине. Речь идет о программе Госдепартамента, в рамках которой выделяются гранты и займы для помощи партнерам США в закупке вооружения. Источники газеты уточнили, что даже если администрация решится на такой шаг, то ей все равно придется согласовывать это с конгрессом.
Украина столкнется с серьезными проблемами без внешней поддержки. Страна начнет испытывать проблемы на поле боя через несколько недель.