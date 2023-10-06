Читайте нас в:

«Администрация Байдена рассматривает использование грантовой программы государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи на Украину, пока в конгрессе продолжаются баталии о финансировании оружия», - говорится в материале.

Таким образом США попытаются предотвратить перебои в выделении средств на помощь Украине. Речь идет о программе Госдепартамента, в рамках которой выделяются гранты и займы для помощи партнерам США в закупке вооружения. Источники газеты уточнили, что даже если администрация решится на такой шаг, то ей все равно придется согласовывать это с конгрессом.

Украина столкнется с серьезными проблемами без внешней поддержки. Страна начнет испытывать проблемы на поле боя через несколько недель.