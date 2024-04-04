Границу Финляндии с Россией закрыли на неопределенный срок

По предложению МВД Финляндии пункты пропуска на сухопутной границе останутся закрытыми до дальнейших уведомлений. С 15 апреля приостановят работу пограничные пункты для морского транспорта, в том числе прогулочных судов, в поселке Нуйямаа, на островах Хаапасаари и Сантио. Заявления на предоставление убежища продолжат принимать только в оставшихся пунктах пропуска для морского и воздушного сообщения.

«Этой весной мы не увидели ничего, что позволило бы сделать вывод о существенном изменении ситуации. Кроме того, весна предоставит возможности оказать большее давление на Финляндию», - объяснила министр внутренних дел Мари Рантанен.

Пограничные пункты закрыли в ноябре 2023 года из-за наплыва беженцев из третьих стран. Финские власти объявили временное ограничение и неоднократно его продлевали.