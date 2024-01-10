Границу Финляндии и России закрыли еще на месяц

«В данной ситуации я могу подтвердить информацию, которая была опубликована», - заявила она, отвечая на вопрос журналиста о продлении ограничений еще на месяц.

Правительство Финляндии закрыло все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 14 декабря. Свои действия власти страны объяснили неконтролируемым притоком беженцев.

Ранее издание Helsingin Sanomat сообщило, что финское руководство применит разведданные , чтобы держать границу с РФ закрытой. По информации журналистов, для дальнейших ограничений нужны законные основания. Ими могут посчитать якобы позволение России большому количеству просителей убежища пересекать границу с Финляндией.