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Задачу по зачистке указанных территорий от боевиков палестинского движения ХАМАС еще не выполнили до конца, подчеркнул представитель израильской армии. Он добавил, что 18 октября военные ЦАХАЛ поймали террориста, который пытался вернуться в Газу после атаки радикалов на Израиль 7 октября.

Журналист из США Сеймур Херш ранее заявил, что израильская сторона собирается превратить сектор Газа во вторую Хиросиму , но без применения ядерного оружия. По его мнению, ЦАХАЛ может использовать американские управляемые бомбы во время наземной операции.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился утром 7 октября. В этот день боевики ХАМАС выпустили по израильским регионам тысячи ракет. ЦАХАЛ в ответ объявил о проведении контртеррористической операции «Железные мечи».