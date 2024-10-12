Грабители в Чикаго совершили налет на поезд с ценным грузом

Очевидцы рассказали, что поезд грабили в течение часа как минимум 12 человек. Приехавшая полиция не смогла остановить бандитов, несмотря на применение оружия. Налетчики скрылись с места происшествия на автомобиле.

В железнодорожной компании пояснили, что грузовой состав остановился, чтобы дождаться разрешения на движение по путям компании-партнера.

В Нью-Йорке женщина в шапочке для душа угнала поезд метро. ЧП произошло в середине сентября. Мужчина и женщина сели в пустой поезд и управляли им, пока не врезались в другой состав.