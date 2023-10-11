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«Зеленский заявил, что за движением ХАМАС стоит Россия. С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка», - написал Медведев.

Он также заявил, что при таких сравнениях можно сказать, что «Исламское государство»* является «традиционным партнером украинского режима», который выполняет его задания по всей планете, и получает от Киева «крупные спонсорские взносы», а также украденное из поставок НАТО оружие.

Ранее Зеленский опубликовал видеообращение, в котором упрекнул Россию в заинтересованности в конфликте между Палестиной и Израилем. Как отметил украинский лидер, подобная ситуация уничтожит свободу в Европе и подорвет мировое единство.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о заявлении Зеленского, указал на то, что высказывания украинского президента не имеют под собой оснований.

* «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.