«Готовы танцевать любые танцы». В Кремле объяснили обещания Зеленского о наступлении ВСУ

Россиян начали эвакуировать из сектора Газа, сообщило МЧС в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что работу для того, чтобы это стало возможно, проводили вместе с дипломатами РФ на протяжении недели.
Оперативная группа МЧС согласовывала порядок и маршруты эвакуации российских граждан, которые оказались в зоне палестино-израильского конфликта, пояснили в пресс-службе.
«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», - добавили в ведомстве.
Российские спасатели оказывают людям необходимую медицинскую и психологическую помощь, выдают воду и обеспечивают питания.
Все россияне, которые пересекут границу 12 ноября, направят в Каир. Там ранее уже развернули оперативный штаб МЧС, где можно будет оформить все необходимые документы.
В минувшую пятницу, 10 ноября, в Каир прибыли два специальных борта для эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа. Об этом со ссылкой на источник сообщало РИА «Новости». По словам собеседника агентства, в Египет вскоре должно было прибыть еще одно воздушное судно.