Готовивших нападение боевиков ликвидировали у границы Израиля с Ливаном

«На севере мы держим твердую оборону и готовы к атаке. За ночь солдаты ликвидировали пять групп террористов, пытавшихся напасть на Израиль», - заявил он.

С территории Ливана 23 октября запустили противотанковые ракеты по Израилю. На следующий день в ответ на это ЦАХАЛ ударил по военному комплексу, посту и наблюдательному пункту боевиков «Хезболлы».

Ливанская группировка несколько раз за время обострения палестино-израильского конфликта устраивала нападению у южной границы. В середине октября ЦАХАЛ предотвратил проникновение боевиков на территорию своей страны. Пресс-секретарь израильской армии Джонатан Конрикус предупредил, что шиитская группировка может втянуть ливанское правительство в войну.