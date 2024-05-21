Готовившие переворот в ФРГ «рейхсбюргеры» предстали перед судом

О начале судебного процесса сообщил немецкий телеканал NTV. Авторы репортажа подчеркнули, что основное внимание суд уделит представителю немецкого аристократического рода Рейсс. В организации его называли принцем Генрихом XIII и планировали привести к власти.

По версии государственного обвинения, заговорщики готовили вооруженный государственный переворот. Ожидается, что процесс продлится до января 2025 года. Против участников группировки завели уголовное дело о терроризме.

Участников подпольной организации задержали в начале декабря 2022 года. В прокуратуре заявили, что всего под стражу отправили 25 мужчин и женщин, которые планировали захватить бундестаг и взять в заложники депутатов, чтобы установить в Германии режим нового рейха.

Среди задержанных оказалась россиянка , которая, по версии прокуратуры, связывала лидеров группировки с властями своей страны. В посольстве России в Берлине заявили, что никаких сообщений о задержании соотечественницы не получали.