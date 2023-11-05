05 ноября 2023, 05:18

Государственный переворот совершили на Украине — Олег Соскин

РИА «Новости»
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Верховную раду Украины разгромили, страной управляет антиконституционный орган, который совершил госпереворот и незаконно установил военное положение в государстве. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Фракцию Юлии Тимошенко уже вообще не слышно - она растоптана, - фракция (бывшего президента Украины Петра. - Прим. ред.) Порошенко тоже растоптана. Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти», - сказал он.

По словам Соскина, офис украинского президента Владимира Зеленского является антиконституционным органом и простой «канцелярией», незаконно ограничивающей права украинцев.

Ранее экс-советник Кучмы назвал Зеленского карикатурным «черным Джокером» , во власть которого никто не верил. Он отметил, что глава Украины называет себя «слугой народа», но на самом деле не имеет права призывать украинцев на военную службу, потому что не справился с возложенными на него задачами.

Владимир Зеленский Верховная рада Украина
05 ноября 2023, 05:54
ЦАХАЛ заявил о получении доступа к подземным тоннелям ХАМАС
Unsplash
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Израильские военные обнаружили на севере сектора Газа большое количество «точек доступа» в подземные туннели радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) в соцсети X.

«Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа (в тоннели - ред.) в ходе оперативной деятельности на севере Газы», - сказано в публикации.

Ранее представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи заявил, что военные еврейского государства откроют на четыре часа гуманитарный коридор для эвакуации мирных палестинцев с севера на юг анклава. Также он призвал граждан страны следовать инструкциям израильских военных, чтобы остаться в живых.

До этого появилась информация о гибели мирных жителей от авиаудара ЦАХАЛ по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа. Как сообщили журналисты, после атаки умерли более 50 человек, десятки получили ранения.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
05 ноября 2023, 05:40
Илон Маск одним символом отреагировал на конфликт между Зеленским и Залужным
Википедия
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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал в соцсети X на пост бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о конфликте между главой Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Миллиардер прислал только один символ — «!».

Сакс в публикации написал, что Залужный и Зеленский «открыто критикуют друг друга в прессе».

Ранее Залужный в статье для The Economist признался, что обстановка на передовой у ВСУ зашла в тупик. Он отметил, что перестал надеяться на эффективные действия украинских военных, хотя «по учебникам НАТО» Украина должна уже дойти до Крыма.

После выхода материала заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква осудил Залужного за слова о «тупике». По его мнению, такие вещи нельзя говорить публично. Сам Зеленский опроверг заявления главкома о «патовой» ситуации на поле боя. Он отметил, что украинцы устали от конфликта, но не захотел называть обстановку нерешаемой.

Владимир Зеленский Илон Маск Украина
05 ноября 2023, 05:03
Израиль выделил четыре часа для эвакуации мирных жителей с севера на юг сектора Газа
Unsplash
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Армия обороны Израиля в воскресенье откроет на четыре часа гуманитарный коридор для эвакуации мирных палестинцев с севера на юг сектора Газа. Движение разрешили с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 по московскому времени). Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи, его процитировал The Jerusalem Post.

Представитель израильской армии заявил, что несмотря на атаку ХАМАС на ЦАХАЛ, который пытался организовать движение с севера на юг, Израиль решил открыть гуманитарный коридор.

«Армия обороны Израиля разрешит движение по дороге Салах ад-Дина завтра с 10:00 до 14:00. Для вашей безопасности воспользуйтесь этим временем для перемещения к югу от Вади-Газа», - сообщил Адраи.

Представитель ЦАХАЛ призвал палестинцев в секторе Газа передвигаться на юг и следовать инструкциям Израиля, если они дорожат жизнью своей и своих близких.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о продвижении в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в секторе Газа. Глава Белого дома показал палей вверх на вопрос журналистов, есть ли динамика в этом вопросе.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
05 ноября 2023, 04:29
Трамп сравнил ум Байдена с разумом шестилетнего ребенка
РИА «Новости»
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Экс-лидер Штатов Дональд Трамп заявил, что умственные способности его приемника Джо Байдена не превышают знаний шестилетнего ребенка. Об этом он сказал на встрече с избирателями во Флориде, трансляцию вела медиакомпания Right Side Broadcasting Network.

«Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы», - признался Трамп.

По мнению бывшего президента США, действующий лидер страны коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.

Ранее Байден перепутал себя с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Он обратился к политику на саммите в Вашингтоне, но произнес имя «Джо». В сентябре глава Америки заявил о желании залезть на дерево в ходе встречи со спонсорами своей избирательной компании. За пять дней до этого американский лидер рассказал историю, но через несколько минут забыл об этом и повторил во второй раз, пересказав содержимое слово в слово.

США Дональд Трамп Джо Байден

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