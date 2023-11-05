Государственный переворот совершили на Украине — Олег Соскин
Верховную раду Украины разгромили, страной управляет антиконституционный орган, который совершил госпереворот и незаконно установил военное положение в государстве. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
«Фракцию Юлии Тимошенко уже вообще не слышно - она растоптана, - фракция (бывшего президента Украины Петра. - Прим. ред.) Порошенко тоже растоптана. Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти», - сказал он.
По словам Соскина, офис украинского президента Владимира Зеленского является антиконституционным органом и простой «канцелярией», незаконно ограничивающей права украинцев.
Ранее экс-советник Кучмы назвал Зеленского карикатурным «черным Джокером» , во власть которого никто не верил. Он отметил, что глава Украины называет себя «слугой народа», но на самом деле не имеет права призывать украинцев на военную службу, потому что не справился с возложенными на него задачами.