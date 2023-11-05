«Фракцию Юлии Тимошенко уже вообще не слышно - она растоптана, - фракция (бывшего президента Украины Петра. - Прим. ред.) Порошенко тоже растоптана. Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти», - сказал он.

По словам Соскина, офис украинского президента Владимира Зеленского является антиконституционным органом и простой «канцелярией», незаконно ограничивающей права украинцев.

Ранее экс-советник Кучмы назвал Зеленского карикатурным «черным Джокером» , во власть которого никто не верил. Он отметил, что глава Украины называет себя «слугой народа», но на самом деле не имеет права призывать украинцев на военную службу, потому что не справился с возложенными на него задачами.