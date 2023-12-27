27 декабря 2023, 20:31

Государственные СМИ ликвидируют в Польше

РИА «Новости»
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В Польше ликвидируют государственные средства массовой информации. Такое решение принял министр культуры и национального наследия Бартоломей Сенкевич, объясняя это отсутствием финансирования. Заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.

«В связи с решением президента Польши о прекращении финансирования государственных СМИ я принял решение начать процедуру ликвидации компаний Польское телевидение, Польское радио и Польское информационное агентство», - говорится в сообщении.

Министр отметил, что это позволит провести в компаниях реструктуризацию и сохранить рабочие места.

Президент Польши Анджей Дуда 23 декабря наложил вето на бюджетный закон о финансировании государственных СМИ. Дуда назвал попытку финансировать государственные издания «неприемлемой».

Законы Польша Телевидение
27 декабря 2023, 15:42
«Скучаю по Михаэлю». Ральф Шумахер заявил, что его брат не сможет полноценно жить
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал состояние своего брата Михаэля после трагического случая. Слова гонщика привело издание Bild.

Семикратный чемпион «Формулы-1» получил черепно-мозговую травму после падения на горнолыжной трассе во Франции 29 декабря 2013 года. Ральф отметил, что этот случай изменил всю семью. Происшествие также стало плохим и тяжелым опытом для него.

«Я скучаю по Михаэлю того времени. Михаэлю часто везло в жизни, но произошел этот трагический инцидент. К счастью, новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но все равно все не так, как раньше», - поделился спортсмен.

Шумахера госпитализировали сразу после трагедии. Долгое время он находился в коме. Сейчас родственники Михаэля не разглашают информацию о состоянии его здоровья.

Несчастный случай произошел в августе во время гонки в классе Moto1000GP в Бразилии. Пилот Андре Вериссимо Кардосо упал посреди трассы во время заезда. Его не заметил другой гонщик Эрико Вериссимо да Роши и на полной скорости влетел в спортсмена.

Оба участника состязаний скончались.

Германия Спортсмены
27 декабря 2023, 13:39
Беспорядки в Пицунде организовали извне
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Беспорядки, устроенные оппозицией из-за дачи в Пицунде, искусственно подогреваются извне. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Госдача в Пицунде находится в аренде у российской стороны по соглашению с правительством Абхазии от 14 сентября 1995 года. Новый документ о передаче объекта в собственность РФ подписали в январе 2022 года, но оппозиция выступила против ратификации соглашения.

«Это госдача старая, сталинская. Она по межправсоглашению стала принадлежать нам. Соглашение было подписано два года назад, на днях документ будет ратифицирован», - подчеркнул Карасин.

По его словам, рассмотрение этого вопроса в парламенте Абхазии уже состоялось. Он назвал очевидным, что беспорядки в Пицунде искусственно подогреваются извне, и к сложившейся ситуации нужно относиться спокойно.

«Все остальное - это начинают так называемые друзья бучу организовывать», - заявил сенатор.

По мнению оппозиции, некоторые пункты соглашения между РФ и Абхазией противоречат конституции республики. Из-за этого у здания парламента устроили мирную акцию протеста с участием сотен человек.

Абхазия Беспорядки Оппозиция
27 декабря 2023, 12:42
Умер экс-председатель бундестага Вольфганг Шойбле
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Немецкий политик, бывший глава МВД и Минфина Германии Вольфганг Шойбле ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на семью умершего.

«Легенда Христианско-демократического союза скончалась в ночь на среду. Шойбле умер во сне», - написали авторы статьи.

Шойбле заседал в бундестаге с 1972 года, с 2017-го по 2021-й был его председателем. С 2005 по 2009 годы он занимал должность министра внутренних дел ФРГ, а с 2009 года по 2017-й был главой Минфина. В 1990 году Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре Германской Демократической Республики Гюнтер Краузе подписали договор об установлении единства между ГДР и ФРГ.

В конце ноября 2023 года скончался известный американский политик Генри Киссинджер. Он ушел из жизни в возрасте 100 лет. Киссинджер был госсекретарем США при бывшем президенте Америки Ричарде Никсоне и занимал пост советника по национальной безопасности страны.

Германия
27 декабря 2023, 12:34
Швеция отменила эмбарго на экспорт оборонной промышленности Турции
РИА «Новости»
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Швеция сняла запрет на поставки товаров для оборонных предприятий Турции. Об этом сообщила газета Yeni Şafak, ссылаясь на заместителя главы министерства иностранных дел Турции Бурака Акчапара.

Швеция сняла запрет на поставки товаров для оборонных предприятий Турции. Об этом сообщила газета Yeni Şafak , ссылаясь на заместителя главы министерства иностранных дел Турции Бурака Акчапара.

«После того как комитет парламента принял предложение о членстве Швеции в НАТО, <…> стало известно, что Швеция начала выдавать Турции экспортные лицензии в области оборонной промышленности после длительного эмбарго», - указали авторы материала.

Акчапара подчеркнул, что после запуска процесса вступления Швеции в Североатлантический альянс, заявки, которые подали турецкие компании на экспорт, «положительно завершились». Осенью 2019 года власти скандинавской страны ввели эмбарго на поставки Турции товаров для оборонной промышленности.

По данным РИА «Новости» , комиссия по международным делам парламента республики одобрила заявку на вступление Швеции в НАТО. Протокол внесут на голосование Генеральной Ассамблеи.

Турция Экспорт Швеция НАТО Промышленность

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