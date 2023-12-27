Государственные СМИ ликвидируют в Польше

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал состояние своего брата Михаэля после трагического случая. Слова гонщика привело издание Bild.

Семикратный чемпион «Формулы-1» получил черепно-мозговую травму после падения на горнолыжной трассе во Франции 29 декабря 2013 года. Ральф отметил, что этот случай изменил всю семью. Происшествие также стало плохим и тяжелым опытом для него.

«Я скучаю по Михаэлю того времени. Михаэлю часто везло в жизни, но произошел этот трагический инцидент. К счастью, новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но все равно все не так, как раньше», - поделился спортсмен.

Шумахера госпитализировали сразу после трагедии. Долгое время он находился в коме. Сейчас родственники Михаэля не разглашают информацию о состоянии его здоровья.

Несчастный случай произошел в августе во время гонки в классе Moto1000GP в Бразилии. Пилот Андре Вериссимо Кардосо упал посреди трассы во время заезда. Его не заметил другой гонщик Эрико Вериссимо да Роши и на полной скорости влетел в спортсмена.

Оба участника состязаний скончались.