Государства ОПЕК+ продолжат добывать нефть в сокращенном режиме до конца года

В предвыборном штабе президента Молдавии Майи Санду начали праздновать победу. После обработки 96% бюллетеней она лидирует, согласно данным ЦИК республики.

Санду набрала 52,63% голосов избирателей. Наибольший отрыв от своего соперника экс-прокурора Александра Стояногло у Санду за рубежом и в Кишиневе. За границей действующий президент набрала более 80% при подсчете 63% голосов. В столице Молдавии за Санду проголосовали 57,38% пришедших на избирательные участки.

Стояногло безоговорочно лидирует в Гагаузии, откуда он родом. Там он набрал 97% голосов. Также за него проголосовали в Приднестровье, голоса ему отдали 79,4% избирателей.

Стояногло обратился к гражданам и призвал их сохранять спокойствие независимо от результатов голосования.