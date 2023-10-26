Госучреждения США приспустили флаги в память о жертвах стрельбы в штате Мэн

Память погибших при стрельбе в городе Льюистон штата Мэн почтили приопустив флаги во всех государственных учреждениях и посольствах и военных базах США по всему миру. Как сообщила пресс-служба Белого дома , такое распоряжение дал президент страны Джо Байден.

Государственные флаги останутся в таком положении до «заката 30 октября».

Подозреваемым в организации стрельбы в городе Льюистон стал бывший военный и инструктор по обращению с огнестрельным оружием Роберт Кард. Сейчас полиция ведет его поиски. По последним данным, жертвами стрельбы стали 18 человек. Это самое большое число погибших при шутингах за этот год.

По данным СМИ, несколько месяцев назад подозреваемый провел две недели в психиатрической больнице , куда его отправили за угрозы устроить стрельбу в здании Национальной гвардии.