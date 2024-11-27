Госсовет Китая предрек Тайваню печальный финал из-за США

«В своих попытках добиться независимости с помощью США правительство Лай Циндэ неизбежно придет к горестному финалу, превратившись в жертву», - процитировало его РИА «Новости».

Он объяснил, что статус острова как части Китая никто не изменит, какие бы люди не занимали должности в новом правительстве Штатов.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом заявил, что если США намерены достичь мира, им нужно выступить против независимости Тайваня и поддержать его мирное воссоединение с Китаем.

Политик отметил, что Америка должна «с особой осторожностью» подходить к этому вопросу.