Госпитализацию Остина назвали тяжелейшим ударом для США

На время медицинского обследования глава оборонного ведомства передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хиггс.

«На самом деле абсолютно никому неизвестна. Насколько я знаю, передача полномочий стала для нее неожиданностью. В любом случае ситуация с Остином ухудшит ситуацию для Пентагона и станет тяжелейшим ударом как для американской политики, так и для предвыборной кампании Джо Байдена», - сказал Михайлов.

Политолог отметил, что подобные ротации в Пентагоне не идут на пользу национальной безопасности США.

«В истеблишменте страны царит недоумение и несуразица, Хиггс никто не воспринимает как главу Минобороны. Думаю, скоро мы увидим уничижительные высказывания со стороны республиканцев и Дональда Трампа», - добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что Остин попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. В конце декабря глава Пентагона прошел лечение от рака.