12 февраля 2024, 11:44

Госпитализацию Остина назвали тяжелейшим ударом для США

Global Look Press
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Ситуация с очередной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина стала огромным ударом для американских властей. Об этом «360» сообщил политолог Евгений Михайлов.

На время медицинского обследования глава оборонного ведомства передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хиггс.

«На самом деле абсолютно никому неизвестна. Насколько я знаю, передача полномочий стала для нее неожиданностью. В любом случае ситуация с Остином ухудшит ситуацию для Пентагона и станет тяжелейшим ударом как для американской политики, так и для предвыборной кампании Джо Байдена», - сказал Михайлов.

Политолог отметил, что подобные ротации в Пентагоне не идут на пользу национальной безопасности США.

«В истеблишменте страны царит недоумение и несуразица, Хиггс никто не воспринимает как главу Минобороны. Думаю, скоро мы увидим уничижительные высказывания со стороны республиканцев и Дональда Трампа», - добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что Остин попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. В конце декабря глава Пентагона прошел лечение от рака.

США Пентагон
12 февраля 2024, 11:48
Риски завоза Аляскапокса в Россию исключили. Что это за вирус и как передается
Global Look Press
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Риски завоза вируса Аляскапокс на территорию России исключены, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Заявление появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Специалисты обратили внимание на данные департамента здравоохранения Аляски. Там заявляли о смерти от вируса Аляскапокс пожилого мужчины на полуострове Кенай в США.

По одной из версий, источником заражения могла быть кошка, которая жила вместе с погибшим. Также известно, что у умершего был ослаблен иммунитет из-за лечения онкозаболевания.

Вирус Аляскапокс, как правило, встречается у мелких млекопитающих и чаще всего выявлялся у красных полевок и землероек. В распространении вируса могут участвовать кошки и собаки.

На сегодня не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку, а риски завоза и заболевания вирусом Аляскапокс в Россию исключены, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе добавили, что хотя число выезжающих с континента минимальное, специалисты контролируют ситуацию в пунктах пропуска через госграницу. Для этого задействовали АИС «Периметр», которая позволяет анализировать и выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«Информация по данному случаю требует дополнительной проверки и подтверждения. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», - заключили представители ведомства.

США Болезни Роспотребнадзор Животные
12 февраля 2024, 10:38
Зачистка информполя и жесткая цензура. Как ЕС борется с «российской угрозой» в СМИ
РИА «Новости»
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Евросоюз занимается тем, что, по сути, ведет войну против России на информационном поле, заявил РИА «Новости» и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. Он обратил внимание, что при этом ЕС использует нелегитимные меры против российских журналистов.

«Главный предлог связанного с информпотоками регулирования - противодействие „российской угрозе“», - указал собеседник агентства.

Логвинов подчеркнул, что ЕС действует тут, как и в других областях, - вводит бесконечные санкции против журналистов и ограничивает работу российских СМИ, лишая европейское общество альтернативных информационных источников.

«В ЕС борются не с дезинформацией, а с „неугодными“ источниками информации. Все, что не соответствует западному мейнстриму, подвергается жесткой цензуре», - добавил Логвинов.

По его оценке, речь идет буквально о зачистке информационного пространства. Одновременно с этим закручиванием гаек евробюрократия предпринимает попытки мобилизовать избирателей в контексте выборов в Европарламент, заключил он.

Россия Евросоюз
12 февраля 2024, 09:38
Число жертв массированного удара по Рафаху возросло до 100 человек
Global Look Press
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Массированный удар Армии обороны Израиля по Рафаху в секторе Газа унес жизни 100 человек. Пострадали более 230 жителей, сообщил телеканал Al Mayadeen.

«Около 100 погибших и десятки раненых в результате израильских рейдов на 14 домов и три мечети в Рафахе», - сообщил источник телеканала из системы здравоохранения.

Число жертв возрастет, так как разбор завалов еще не завершили, сообщил представитель Палестинского Красного Полумесяца. Медикам не хватило машин скорой помощи для спасения пострадавших.

Корреспондент телеканала сообщил, что израильская авиация совершила более полусотни налетов на Рафах. По его информации, военные применили запрещенные на международном уровне зажигательные ракеты. Пострадали более 230 человек, в том числе дети.

Саудовская Аравия призвала провести заседание Совбеза ООН из-за штурма в Рафахе. Дипломаты предупредили, что операция приведет к гуманитарной катастрофе.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
12 февраля 2024, 08:25
Отказ от российских энергоресурсов ударил по экономике Евросоюза
РИА «Новости»
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Отказ Евросоюза от поставок российских энергоресурсов привел к инфляции, стагнации экономики и зависимости от сжиженного природного газа из США. Об этом РИА «Новости» сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

По его словам, после ограничения энергопоставок из России Евросоюз оказался вынужден посадить собственную экономику на «сухой паек».

«С осени 2022 года она перешла в состояние стагнации. Вот уже несколько кварталов кряду в ЕС фиксировали почти нулевые темпы ВВП. По итогам 2023 года рост составит всего 0,6%, при этом немецкая экономика полностью ушла в минус», - сказал дипломат.

Логвинов подчеркнул, что повышение стоимость энергоносителей спровоцировало высокую инфляцию в еврозоне, которая достигала рекордного показателя осенью 2022 года.

«Результатом этих действий стало проседание потребительского спроса и падение реальных доходов населения», - добавил он.

Ранее последствия отказа от российского газа для Европы раскрыли в Норвегии.

Газ Россия Евросоюз Экономика

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