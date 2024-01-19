Госдума рассмотрит обращение к Франции после ликвидации наемников в Харькове
Депутаты Государственной думы рассмотрят обращение к Франции, в связи с уничтожением наемников из этой страны в зоне специальной операции. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В среду министерство обороны сообщило, что российские силы точным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове.
«Посла республики в Москве вызвали в МИД в связи с ликвидацией Вооруженными силами более 60 наемников из Франции в Харькове. Обязательно рассмотрим обращение к парламенту этой страны на ближайшем заседании», - написал Володин.
Спикер Госдумы напомнил, что французское законодательство запрещает наемничество.
«Важно понимать, в курсе ли депутаты этой страны, что кто-то отправил боевиков на Украину в нарушение норм закона, - добавил он.
Политик отметил, что в истории отношений России и Франции были разные этапы.
«Было время, когда против нацизма наши деды и прадеды боролись вместе. Но сегодня французские наемники погибают за украинский нацистский режим. Знают ли про это депутаты?» - задался вопросом Володин.
Ранее аналитик Ксавье Моро объяснил молчание властей Франции по поводу гибели соотечественников давлением со стороны НАТО.