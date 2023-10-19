Госдума приняла проект обращения к ООН о конфликте Израиля и Палестины
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли проект обращения к ООН и парламентам мира в связи с палестино-израильским конфликтом. Об этом сообщили на сайте парламента.
Российские депутаты призвали немедленно принять все возможные меры для безотлагательной остановки кровопролития. Они также выступили за предотвращение гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке.
В документе сказано, что свидетельством масштабов трагедии стала ракетная атака на больницу в Газе 17 октября. Жертвой происшествия стали сотни ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе женщины и дети.
«Варварские методы решения политических проблем вооруженным путем повлекли многотысячные антисемитские и исламофобские протесты по всему миру», - говорится в сообщении.
В Госдуме решительно осудили любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права. Лица, виновные в совершении военных преступлений, должны понести суровое наказание, подчеркнули депутаты.
В Совете безопасности ООН пройдут ожесточенные дебаты по ситуации в секторе Газа.
Россия присоединится к обсуждениям , сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.