Госдума направит обращение в другие страны о попытке покушения на Путина

Депутат отметил, что обращение уже отправили в ряд стран, но его постараются распространить во всех или в большей части мировых парламентов. Не забудут и про небольшие государства на разных континентах.

«Все должны знать. Все должны поддержать, если стоят на тех же позициях, что и мы. Должно быть объективное, беспристрастное и глубокое расследование», - заявил Слуцкий.

По его словам, это «момент истины» в мировой политике, после которого уже не будет нацизма и попыток убить геостратегических лидеров.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение в конгресс США и ООН, потребовав тщательного расследования информации о покушении на Путина, а в случае ее подтверждения, то наказания виновных.