Госдолг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц
Государственный долг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц. На сегодняшний день он достиг 33 триллиона 513 миллиардов долларов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на отчет казначейства США.
В сентябре американское Министерство финансов сообщило, что госдолг страны впервые превысил отметку в 33 триллиона долларов. По состоянию на 18 сентября в графе «совокупный госдолг» была указана сумма 33,04 триллиона долларов.
Но, как оказалось, это не предел. В начале октября стало известно, что государственный долг страны всего за день вырос на 275 миллиардов долларов. Из них 266 миллиардов - задолженность правительства перед американскими ведомствами, а девять миллиардов - перед физическими лицами, бизнесом и остальным миром.
В июне президент США Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка государственного долга. Этот закон приостанавливает действие лимита госдолга до 1 января 2025 года.
Ранее размер американского государственного долга не мог превышать 31,4 триллиона долларов.