Госдолг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц

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В сентябре американское Министерство финансов сообщило, что госдолг страны впервые превысил отметку в 33 триллиона долларов. По состоянию на 18 сентября в графе «совокупный госдолг» была указана сумма 33,04 триллиона долларов.

Но, как оказалось, это не предел. В начале октября стало известно, что государственный долг страны всего за день вырос на 275 миллиардов долларов. Из них 266 миллиардов - задолженность правительства перед американскими ведомствами, а девять миллиардов - перед физическими лицами, бизнесом и остальным миром.

В июне президент США Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка государственного долга. Этот закон приостанавливает действие лимита госдолга до 1 января 2025 года.

Ранее размер американского государственного долга не мог превышать 31,4 триллиона долларов.