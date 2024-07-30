30 июля 2024, 04:23

Госдолг США впервые в истории достиг рекордных $35 трлн

Freepik
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Государственный долг США обновил свой рекорд, впервые в истории страны достигнув отметки в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют статистические данные американского Минфина.

В начале 2024 года объем госдолга впервые превысил 34 триллиона долларов. При этом прошлым летом президент США Джо Байден приостановил действие его лимита до января 2025 года. Теперь эту проблему придется решать следующему американскому лидеру.

Бюджетное управление конгресса США оценило ситуацию, прогнозируя рост госдолга с 99% ВВП страны в этом году до 122% ВВП к 2034 году. Этот показатель увеличился более чем в два раза по сравнению с 1994 годом. Если вспомнить о начале президентства Байдена в 2021 году, то на тот момент госдолг находился на уровне 28 триллионов долларов.

Ранее Всемирный банк и Международный валютный фонд оценили госдолг США в 37,5 триллиона долларов. Второе место по его объемам занял Китай, а третье ­– Япония.

Долги США Доллары США
30 июля 2024, 02:31
В Каракасе прозвучали выстрелы во время протестов после выборов президента
РИА «Новости»
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В столице Венесуэлы начались столкновения между полицией и протестующими после выборов президента, прозвучали выстрелы. Под усиленную охрану взяли здания Национальной ассамблеи и национальной избирательной комиссии в центре Каракаса, сообщило РИА «Новости».

Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, в ходе которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. В понедельник, 29 июля, в разных городах страны начались акции протеста. В Каракасе на улицах прозвучало несколько выстрелов.

В столице полиция в ходе столкновений применила слезоточивый газ. Также на дорогах появились сотрудники нацгвардии на мотоциклах, причем некоторые были в противогазах.

До этого лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала армию свернуть Мадуро.

Ранее аргентинский лидер Хавьер Милей отказался признавать победу Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле, заявив, что по его данным победила оппозиция.

Стрельба Венесуэла Николас Мадуро Протесты Полиция Выборы
30 июля 2024, 01:56
США признали неспособными конкурировать с Россией и Китаем
РИА «Новости»
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США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией и не смогут их победить в случае военного конфликта. Такие выводы сделала комиссия по национальной оборонной стратегии страны, сообщили на сайте аналитического центра RAND*.

«Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом», - указали в документе.

В докладе указали, что Вашингтон должен продолжать инвестировать в укрепление своих союзников и военную интеграцию с ними. В комиссии выразили уверенность, что США должны учитывать силы и обязательства союзников.

Полномасштабная война с равным по силе государством привела бы к разрушительным последствиями для США. Речь идет о масштабных военных потерях, лишении доступа к критическим товарам для американской экономики для создания оружейных систем, а также угрозах объектам Вашингтона в космическом пространстве.

Ранее министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что в Китае создают армию для победы над Соединенными Штатами Америки.

* Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

США Россия Китай
30 июля 2024, 00:55
США провели попытку запуска гиперзвукового оружия
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Об этом РИА «Новости» сообщил американский военный чиновник, не уточняя результаты испытания.

«Армия и ВМС США недавно провели запуск обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде», - сказал он.

По словам собеседника издания, это испытание стало «важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии». Также он отметил, что в ходе теста США получили важные данные для дальнейшего прогресса в гиперзвуковом оружии.

Ранее стало известно, что в 2026 году США планируют начать размещение на территории Германии дальнобойных ударных систем. Речь шла о ракетах Tomahawk и SM-6.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус позже заявил, что Германия пока не определилась , где именно размещать американские крылатые ракеты.

Германия США Ракеты Оружие
29 июля 2024, 23:22
Мастер-класс по танцам под песни Тейлор Свифт закончился убийством детей
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Двое детей погибли в результате нападения с ножом в британском городе Саутпорте. Также пострадали шестеро детей и двое взрослых, заявила глава полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди, сообщил Sky News.

«Два ребенка погибли в результате ножевых ран, полученных в результате нападения. Девять детей были ранены, шесть из них находятся в критическом состоянии», - сказала она.

Кеннеди уточнила, что у всех пострадавших выявили ножевые ранения. Двое взрослых также находятся в госпитале в критическом состоянии.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний юноша из Кардифа. Он напал на людей в конце детского группового занятия по танцам под песни певицы Тейлор Свифт. В мастер-классе участвовали ребята в возрасте от шести до 11 лет.

Ранее в Перми нашли изувеченное тело мальчика в чемодане рядом с мусорными баками. В убийстве заподозрили мать ребенка.

Убийства Дети Тейлор Свифт

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