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Госдолг Соединенных Штатов за день увеличился на 275 миллиардов долларов, а это на 3% больше всей задолженности России. Подсчеты провело РИА «Новости» , изучив данные министерств финансов обеих стран.

В первый понедельник нового финансового года государственный долг США обновил свой исторический максимум - он вырос с 33,167 до 33,442 триллиона долларов. В тот же день в 2022 году показатель увеличился на 195 миллиардов долларов.

Сразу на 266 миллиардов вырос долг правительства перед американскими ведомствами, еще примерно на девять миллиардов - перед физическими лицами, бизнесом и остальным миром.

Госдолг России к 1 сентября 2023 года достиг 25,6 триллиона рублей (267,3 миллиарда долларов). В долларовом выражении он уменьшился с начала года на 57,1 миллиарда, в рублевом - увеличился на 2,8 триллиона.

Ранее сообщалось, что за полгода российский госдолг вырос на 10%.

Тем временем ресурсы США продолжают истощаться из-за бесплодных стремлений властей обескровить Россию - на это обратил внимание экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.