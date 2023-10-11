Госдолг США подрос еще на 500 млрд долларов. Что это значит для экономики страны

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Эксперт обратил внимание, что еще в январе президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому у страны нет потолка госдолга до 2025 года.

«Это значит, что даже увеличение госдолга не приведет к дефолту. Поэтому в краткосрочной перспективе ничего сверхъестественного не произойдет с экономикой Америки», - указал собеседник «360».

Ярошенко подчеркнул, что рост госдолга говорит о том, что негативная макроэкономическая тенденция в Соединенных Штатах никуда не исчезла.

«Правительство не зарабатывает на протяжении последних уже почти 100 лет, увеличение госдолга бесконечное. Он постоянно растет и вот уже достиг почти 130% к ВВП страны», - заметил политолог.

Такой тренд, по его словам, говорит о том, что в США будет постоянно наблюдаться дефицит бюджета. И в такой ситуации стране следует либо снижать расходы, либо увеличивать денежную массу, но это приведет к инфляции. А ее показатели и без того велики.

Федеральная резервная система США ранее попыталась снизить инфляцию и сбить цены на топливо, доведя ставки до самого высокого уровня отметок с 2007 года, но этого не выдержал рынок гособлигаций США и просто обвалился.