Госдолг США подрос еще на 500 млрд долларов. Что это значит для экономики страны
Госдолг США меньше чем за месяц вырос более чем на 500 миллиардов долларов, достигнув 33,5 триллиона. Данные об этом обнародовал Минфин страны. По оценке политолога Алексея Ярошенко, в увеличении суммы нет ничего сверхъестественного. Вместе с тем, это говорит о негативном тренде в макроэкономике Соединенных Штатов, пояснил он в беседе с «360».
Эксперт обратил внимание, что еще в январе президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому у страны нет потолка госдолга до 2025 года.
«Это значит, что даже увеличение госдолга не приведет к дефолту. Поэтому в краткосрочной перспективе ничего сверхъестественного не произойдет с экономикой Америки», - указал собеседник «360».
Ярошенко подчеркнул, что рост госдолга говорит о том, что негативная макроэкономическая тенденция в Соединенных Штатах никуда не исчезла.
«Правительство не зарабатывает на протяжении последних уже почти 100 лет, увеличение госдолга бесконечное. Он постоянно растет и вот уже достиг почти 130% к ВВП страны», - заметил политолог.
Такой тренд, по его словам, говорит о том, что в США будет постоянно наблюдаться дефицит бюджета. И в такой ситуации стране следует либо снижать расходы, либо увеличивать денежную массу, но это приведет к инфляции. А ее показатели и без того велики.
Федеральная резервная система США ранее попыталась снизить инфляцию и сбить цены на топливо, доведя ставки до самого высокого уровня отметок с 2007 года, но этого не выдержал рынок гособлигаций США и просто обвалился.