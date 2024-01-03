03 января 2024, 01:21

Госдолг США достиг рекордной цифры

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Государственный долг Соединенных Штатов превысил отметку в 34 триллиона долларов. Это значение стало рекордным, сообщило Министерство финансов США.

Такой показатель Минфин страны зафиксировал впервые в истории. Об этом говорят обновленные данные на сайте финансового ведомства страны по состоянию на вторник, 2 января. В сентябре 2023 года сумма составила 33 триллиона долларов.

Опрошенные РИА «Новости» эксперты отметили, что обслуживание такого крупного государственного долга дорого обойдется американским властям и составит примерно треть бюджетных поступлений.

Украинский государственный долг тоже продолжает расти. В середине осени 2023 года он увеличился на 2,7 миллиарда долларов, составив 136,35 миллиарда долларов, сообщил Life.

При этом внешний госдолг России, наоборот, сократился с 46 до 32 миллиардов долларов. Такой информацией президент страны Владимир Путин поделился во время прямой линии и пресс-конференции. Отвечая на один из вопросов, он отметил и погашение задолженностей со стороны предпринимателей.

Долги США Доллары США Деньги Госдолг
03 января 2024, 02:05
«Макронизм убивает нас». Французский политик призвал отменить санкции против РФ
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Французскую экономику восстановит отмена антироссийских санкций. Пока что введенные против РФ ограничения убивают Францию, написал глава партии «Патриоты» Флориан Филипо в соцсети X

В стране уже случился «резкий крах производства». Чтобы исправить ситуацию, нужно отменить санкции против России, выйти из Евросоюза и развивать «экономический патриотизм.

«Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!» - написал французский политик.

В Польше тоже обратили внимание на устойчивость России к западным санкциям. Экономический удар по РФ был мощным, но страна устояла. При этом побеждает не тот, кто сильно бьет, а кто дольше выдержит, привело радио Sputnik слова польского журналиста Анджея Щесняка.

Более того, несмотря на реализованные Западом экономические ограничения, Россия добилась успехов в этой сфере. Например, рост ВВП страны составил 3,5%, а некоторые предприятия увеличили свой доход на 24%. Благодаря таким показателям Всемирный банк включил экономику РФ в пятерку ведущих.

Санкции Россия Евросоюз Польша Франция Экономика
02 января 2024, 22:31
Британцы узнали о переделе власти в китайской компании Alibaba
РИА «Новости»
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В марте 2023 года китайская компания Alibaba заявила о реструктуризации. Но такие действия только обострили ситуацию в компании, сообщила британская газета The Financial Times (FT).

Руководство компании планировало разделить бизнес на шесть подразделений. В итоге сотрудники не понимали, «что разделилось, а что нет». Некоторые выполняли одну и ту же работу.

Для решения проблемы появился IT-отдел, но он не помог, потому что хаос увеличился из-за внутреннего передела власти. В нем участвовали новый генеральный директор Alibaba Эдди Юнмин Ву и Дэниэл Чжан, который занимал эту должность ранее и имел поддержку у некоторых работников.

У другого бизнесмена, Илона Маска, тоже возникли сложности. После покупки им соцсети Twitter, которую он переименовал в Х, ее стоимость упала более чем на 70%. Многие рекламодатели отказались сотрудничать с площадкой после высказываний предпринимателя по поводу евреев.

Twitter Соцсети Работа Бизнес Китай
02 января 2024, 21:20
Литва заявила об ограничениях для белорусов на границе
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Литовские власти обсуждают вопрос ограничения количества въезжающих в страну граждан Белоруссии. На фоне отношений с соседним государством такой поток белорусов в Литве не оправдан, заявила премьер-министр прибалтийской республики Ингрида Шимоните в интервью телерадиокомпании LRT.

«Мне представляется, что такой поток с учетом уровня наших отношений с Белоруссией является совершенно неоправданным, хотя высказываются и противоположные мнения», - отметила премьер Литвы.

По ее словам, проживающие в Литве представители белорусской оппозиции выступают против введения ограничений. Однако важно «управлять рисками», поэтому власти уже закрыли два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией из шести, заявила Шимоните.

Премьер пообещала разработать предложения по этому вопросу в январе. Она не уточнила, будут ли они иметь отношение к дальнейшему закрытию КПП на литовско-белорусской границе.

Ранее в Вильнюсе загорелся многоквартирный дом. До пожара очевидцы слышали несколько взрывов. Есть пострадавшие, они находятся в больницах.

Белоруссия Пожары Больницы Литва Взрывы Отношения
02 января 2024, 21:17
Землетрясение произошло в Нью-Йорке около места предполагаемых взрывов
Pxhere
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Геологическая служба США зафиксировала землетрясение рядом с островом Рузвельт-Айленд в центре Нью-Йорка. Оно совпало со временем, когда местные жители услышали звуки взрывов, сообщил телеканал ABC.

По данным американских сейсмологов, произошло землетрясение магнитудой 1,7, эпицентр располагался на глубине пяти километров. В пожарном управлении Нью-Йорка сообщили, что спустя восемь минут им поступило обращение от горожан о «серии взрывов и тряске» в здании.

Согласно данным компании Con Edison, оказывающей коммунальные услуги в Нью-Йорке, недалеко от места инцидента поступила жалоба на перебои с электричеством.

Жителей острова Рузвельт в Нью-Йорке испугали похожие на взрывы звуки 2 января. ЧП произошло по адресу 580 Мэйн-стрит.

Генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров заявил, что сообщения о якобы взрывах на острове Рузвельт могут быть связаны с проблемами с электросетью и неисправностями на подстанциях.

США Нью-Йорк Землетрясения Взрывы

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