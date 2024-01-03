Госдолг США достиг рекордной цифры

Такой показатель Минфин страны зафиксировал впервые в истории. Об этом говорят обновленные данные на сайте финансового ведомства страны по состоянию на вторник, 2 января. В сентябре 2023 года сумма составила 33 триллиона долларов.

Опрошенные РИА «Новости» эксперты отметили, что обслуживание такого крупного государственного долга дорого обойдется американским властям и составит примерно треть бюджетных поступлений.

Украинский государственный долг тоже продолжает расти. В середине осени 2023 года он увеличился на 2,7 миллиарда долларов, составив 136,35 миллиарда долларов, сообщил Life.

При этом внешний госдолг России, наоборот, сократился с 46 до 32 миллиардов долларов. Такой информацией президент страны Владимир Путин поделился во время прямой линии и пресс-конференции. Отвечая на один из вопросов, он отметил и погашение задолженностей со стороны предпринимателей.