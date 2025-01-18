18 января 2025, 10:11

Госдолг США достиг 106,4 тысячи долларов на одного американца

Global Look Press
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Государственный долг США достиг отметки в 36,174 триллиона долларов накануне инаугурации Дональда Трампа. На каждого американца пришлась сумма по 106,4 тысячи долларов, подсчитало РИА «Новости».

За год госдолг Соединенных Штатов вырос на 7%, или на 2,4 триллиона долларов. Эта сумма в 8,3 раза превышает весь российский госдолг.

На этом фоне американские власти приняли решение снова ввести фиксированный уровень потолка госдолга, который был отменен полтора года назад. Другими мерами могут стать увеличение налогов для состоятельных американцев и уменьшение трат на госаппарат.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. Он сменит на этом посту Джо Байдена, правившего четыре года. Церемонию перенесли в ротонду Капитолия из-за холодов в Вашингтоне.

США Дональд Трамп Госдолг
18 января 2025, 08:33
Россия вдвое сократила импорт вина из ЕС
РИА «Новости»
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По итогам ноября Россия в два раза в годовом выражении сократила импорт вина из Евросоюза — до 47,6 миллиона евро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

Крупнейшим поставщиком этого алкогольного напитка в ноябре 2023 года была Латвия, через которую шло 46% всех поставок из Евросоюза. Однако с мая 2024 года пальма первенства перешла к Италии, которая в ноябре «закрыла» 35% отгрузок.

Латвия с 30% стала второй, третье место у Польши (13%), а четвертое место между собой поделили Литва и Португалия (по 6%), тогда как на долю Германии пришлись 5% поставок.

В сравнении с осенью 2023 года заметнее остальных импорт сократила Литва, до 2,9 миллиона евро. Латвия уменьшила объемы отгрузок в денежном выражении втрое - до 16,5 миллиона евро.

При этом Австрия нарастила поставки в шесть раз - до 270 тысяч евро, а Португалия в три - до трех миллионов евро.

Ранее стало известно, что производство алкоголя в России показало снижение третий год подряд.

По итогам ноября Россия в два раза в годовом выражении сократила импорт вина из Евросоюза - до 47,6 миллиона евро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

Россия Вино
18 января 2025, 05:20
Пожарный спас два дома в Лос-Анджелесе с помощью молока и пива
Freepik
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Начальник пожарной службы округа Ориндж в Калифорнии Брайан Феннесси сумел потушить два дома в охваченном огнем Лос-Анджелесе, используя молоко и пиво из-за отсутствия воды. Об этом сообщил телеканал KABC.

По словам пожарного, он узнал, что огонь охватил район, где находился дом его брата, но не смог дозвониться до него. Феннесси признался, что боялся худшего, так как телефон уже перестал работать, поэтому сам направился к нему. Позже родственник перезвонил, сообщив, что уже эвакуировался со своей семьей.

По словам Феннесси, когда он прибыл на место, то увидел, что огонь охватил практически все дома, кроме дома брата и его соседа. Он принялся расчищать территорию, где топливо находилось рядом со зданием. Он также увидел, в доме соседа уже начал плавиться газовый счетчик, поэтому начал искать хоть что-то, чтобы его охладить. Он признался, что воду не нашел.

«Я подумал, я посмотрю в холодильнике, но все, что там было - это немного молока и пара бутылок пива», - рассказал Феннесси.

Этими подручными средствами он и охладил счетчик, что, по его словам, оказалось для него первой такой внештатной ситуацией.

Ранее в Лос-Анджелесе заживо сгорела в своем доме при пожаре актриса Дэлис Карри.

США Пожары Недвижимость Пиво Калифорния
18 января 2025, 02:46
Россияне и финны стали массово распродавать недвижимость в Эстонии
РИА «Новости»
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Россияне и финны стали массово распродавать недвижимость в Эстонии, причем число сделок по ее покупке сократилось в разы. Об этом сообщила эстонская газета Postimees с ссылкой на данные портала по купле-продаже Kinnisvara24.

«В прошлом году иностранцы совершили в два раза больше сделок купли-продажи, чем покупок на рынке недвижимости Эстонии, причем больше всего продавали россияне и финны», - говорится в публикации.

В прошлом году в столичном регионе Харьюмаа зарегистрировали рекордные 670 сделок по продаже недвижимости иностранцами и только 308 сделок по ее покупке. Россияне приобрели только 28 объектов и 178 продали, а финны, соответственно, 55 и 176.

До этого финны активно инвестировали в эстонскую недвижимость, но последние четыре года лишь активно ее продают.

Бум сделок по приобретению квартир на этом рынке зафиксировали в 2020 и 2021 годах, когда в Эстонии цены были ниже, чем в Финляндии и поэтому ожидалась высокая доходность от аренды. Сейчас же в стране ситуация на рынке аренды жилья нестабильная.

Ранее в Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру за 1,5 миллиарда рублей , расположенную рядом с метро «Чернышевская».

Финляндия Россия Недвижимость Эстония
18 января 2025, 02:37
Блогер открыл фейковый банк и стал миллионером
Freepik
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Белорусский блогер известный под ником Nowkie представил на просторах сети вымышленный банк «Фуфелшмертц Пакость Инкорпорейтед» («ФПИ Банк») в октябре 2024 года. Благодаря соцсетям он стал миллионером, сообщило издание VC.

Осенью молодой человек нарисовал логотип и дизайн карт. Потом создал сайт, представив своих друзей как сотрудников банка. Блогер указал на сайте, что это фейковый банк, поэтому он ничего не продает.

Однако ролик завирусился в TikTok, что привело на сайт вымышленного банка 363 тысячи посетителей. Вместе с подписчиками Nowkie запустил для банка криптотокен на блокчейне TON и вложил в него 1900 долларов.

В первый день торгов капитализация токена достигла 13,7 тысячи долларов. Через три дня она выросла до 15,9 тысяч долларов. В одном из последних роликов блогер рассказал, что вложенные им 1900 долларов превратились в 262,2 тысячи долларов (26 миллионов рублей).

Ранее в США блогерша Стефании Матто разбогатела на 200 тысяч долларов на продаже своих кишечных газов в запечатанных банках.

Банки Белоруссия Блогеры

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