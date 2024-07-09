Госдолг достиг предела. В США заявили, что больше не смогут занимать деньги

Заявление Евросоюза о приостановке вступления Грузии является формой нажима на власти страны под личным руководством президента Саломе Зурабишвили. Такое мнение высказал политолог и журналист Юрий Светов в беседе с 360.ru.

«Грузию взялись наказывать. Делать всякие заявления. <…> И всем этим процессом руководит президент Грузии Саломе Зурабишвили, представитель, своеобразный надсмотрщик коллективного Запада над Грузией», - заявил он.

Светов высказал мнение, что ЕС не будет принимать новые страны минимум до 2030 года, поскольку «не переварил до конца» предыдущее расширение. К тому же нынешние претенденты на членство - Молдавия, Украина, Грузия, страны Балкан - бедны, а экономика союза и так переживает не лучшие времена.

«Поэтому в политическом пространстве идет, извините, <…> „базар“ о том, что этого быстрее, того чуть отставят», - отметил Светов.

По его словам, страны, претендующие на вступление в ЕС, готовят к тому, что они не будут сами определять свою судьбу.

По словам Светова, от Грузии для ускорения вступления в ЕС требовали ввести санкции против России и не принимать закон об иноагентах. Однако страна не сделала ни того, ни другого, поскольку неплохо зарабатывает на сотрудничестве с Россией, а правящая партия «Грузинская мечта» не хочет, чтобы ее свергли за чужие деньги.

Ключевым моментом, по мнению политолога, станут выборы в Грузии, которые состоятся осенью. Если правящая партия победит на выборах, Зурабишвили перестанет быть президентом страны.

Светов подчеркнул, что все грузинские политики хотят вступления в ЕС и НАТО, но вопрос в цене.

«Там умные молодые парни во главе правительства. Они же анализируют ситуацию и вспоминают, как было с Украиной», - заметил он.

Он отметил, что Грузия хочет зарабатывать на торговле с Россией и параллельно получать преференции от Евросоюза.

Ранее российская внешняя разведка предупредила об угрозе «цветной революции» в Грузии, которую может устроить Зурабишвили.