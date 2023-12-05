05 декабря 2023, 23:03

Госдеп заявил о «дне бочки» в возможности США помогать Украине

РИА «Новости»
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Власти США достигли «дна бочки» в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. Такое заявление сделал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», - сказал он.

По словам Миллера, США предрекли Украине «очень тяжелую зиму». Сейчас администрация Белого дома надеется, что конгрессмены поддержат стремление президента Джо Байдена продолжить оказывать критически важную помощь Киеву.

Ранее американский лидер отправил в конгресс запрос на выделение 106 миллиардов долларов для помощи Украине и Израилю , однако он остался без поддержки.

После этого палата представителей изменила документ, акцентировав на помощи только Израилю, но подконтрольный Демократической партии сенат также заблокировал инициативу.

США Израиль Госдеп США Украина
05 декабря 2023, 23:37
Конфликт на Украине умышленно затягивали, заявили в США
Pixabay
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Лидеры США и Великобритании всеми силами пытаются затянуть конфликт между Россией и Украиной. Об этом написал обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич.

«Становится все труднее отрицать, что конфликт на Украине мог быть окончен всего через несколько месяцев после его начала и что правительства США и Великобритании работали над тем, чтобы этого не произошло», - указал он.

Марсетич выразил уверенность, что Украина стала расходным материалом в руках западных стран, которые хотели ослабить Россию. Такие выводы журналист сделал после того, как глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия рассказал о срыве бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном мира с Россией.

Американские власти достигли «дна бочки» в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине , заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. По его прогнозам, украинцев ждет «очень тяжелая зима».

США Россия Запад Украина
05 декабря 2023, 22:45
Италия начала проводить аресты помогавших сбежать Артему Уссу
РИА «Новости»
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Итальянские карабинеры начали операцию по аресту шести человек, которые помогли бежать из-под домашнего ареста российскому предпринимателю Артему Уссу — сыну сенатора РФ Александра Усса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Итальянские карабинеры начали операцию по аресту шести человек, которые помогли бежать из-под домашнего ареста российскому предпринимателю Артему Уссу - сыну сенатора РФ Александра Усса. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В эти часы карабинеры <…> в сотрудничестве с [агентством ЕС] Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца и пяти иностранцев, которых выследили за рубежом», - отметили в местном управлении карабинеров.

Правоохранители ведут работу на территории соседней с Миланом провинции Брешия, а также в Словении и Хорватии. Фигурантам расследования выдвинули обвинения в организации и совершении побега Усса-младшего.

Сбежавшим из Италию в Россию Артемом Уссом заинтересовались в Госдепартаменте США. Ведомство решило выделить семь миллионов долларов в качестве вознаграждения за информацию о местонахождении россиянина, если она поможет его найти и задержать.

США Италия Россия
05 декабря 2023, 22:13
Сильный взрыв прозвучал в Одессе
РИА «Новости»
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Взрыв раздался в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Думская».

Журналисты других подробностей не приводили. По данным официального ресурса по оповещению населения, в Николаевской и Одесской областях сработала воздушная тревога.

Украинские СМИ в ночь на вторник сообщали о серии взрывов в Винницкой области. Также очевидцы рассказали о громких хлопках в Николаевской и Львовской областях Украины.

Руководитель местной военной администрации Максим Козицкий ранее сообщил о том, что в результате ударов сильные повреждения получил инфраструктурный объект. Сирены воздушной тревоги включили примерно в пять утра.

Одесса Взрывы Украина
05 декабря 2023, 22:13
Королеву Испании обвинили в измене супругу после 20 лет брака
Unsplash
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Испанская королева Летиция может оказаться в эпицентре скандала — ее обвиняют в измене с бывшим мужем своей сестры Джейми Дель Бурго. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Испанская королева Летиция может оказаться в эпицентре скандала - ее обвиняют в измене с бывшим мужем своей сестры Джейми Дель Бурго. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Бывший возлюбленный королевы заявил, что Летиция встречалась с ним, когда уже была замужем. Испанская телеведущая Летиции Ортис Рокасолано получила предложение руки и сердца от принца Испании Филиппа в 2003 году.

В мае 2024 года супруги будут отмечать фарфоровую свадьбу, однако теперь праздник оказался под угрозой. Бывший муж ее сестры - бизнесмен Джейми Дель Бурго - заявил, что скоро презентует свою книгу под названием «Летиция и я», в которой раскроет много тайн испанского королевского двора. Журналистам стали доступны отрывки из мемуаров Бурго.

В своих записях бизнесмен пишет об интимной связи с королевой, когда она была замужем. При этом Бурго пообещал предоставить доказательства этого факта. В его мобильном телефоне хранятся фотографии и переписка с Летицией, в которых они признаются друг другу в любви.

Испания

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