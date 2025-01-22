Госдеп запретил представительствам демонстрировать флаг ЛГБТ

«Начиная с сегодняшнего дня только флаг Соединенных Штатов Америки может быть поднят или продемонстрирован в американских учреждениях как внутри страны, так и за рубежом, а также использован в материалах правительства США», - обозначено в документе.

Каждого сотрудника Госдепа, который нарушит это предписание, накажут. Его могут даже уволить.

Это постановление фактически запрещает использование символики радикально левых организаций, таких как ЛГБТ* и Black Lives Matter, которые ранее часто демонстрировались американскими дипломатическими представительствами, включая посольство в Москве.

После вступления в должность президент США Дональд Трамп издал ряд распоряжений, в том числе и о прекращении всех программ, направленных на обеспечение инклюзивности и разнообразия в федеральных органах власти. Также он объявил, что в Соединенных Штатах признаются только два пола - мужской и женский.

Ранее Трамп потребовал извинений от епископа за призыв к уважению мигрантов и геев. По его словам, священнослужительница была радикальной левой и грубой. Она ничего не сказала о преступлениях мигрантов, которые в огромном количестве приезжают на американскую территорию.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.