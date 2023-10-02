Госдеп США заявил, что Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско

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«Он (президент России Владимир Путин - прим. ред.) не будет [присутствовать] в ноябре в Сан-Франциско. Думаю, мы все можем достаточно ясно [рассуждать] на этот счет», - заявил Миллер.

Представитель Госдепа отметил, что США соблюдают свои обязательства как принимающая сторона, однако также должны соблюдать санкции при рассылке приглашений. Миллер заявил, что был бы удивлен, если бы Владимир Путин «захотел явиться» на саммит в Сан-Франциско.

США не стали приглашать на саммит АТЭС в Сан-Франциско ряд лидеров, в числе которых Владимир Путин. В Штатах это объяснили санкционными ограничениями.