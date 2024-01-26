26 января 2024, 04:36

Госдеп США назвал очень талантливым экономическое руководство в России

РИА «Новости»
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Экономическое руководство России очень талантливо и помогает государству справляться с рестрикциями Запада. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, его слова передало РИА «Новости».

«Российское экономическое руководство очень талантливо», - заявил он.

О’Брайен отметил, что Россия легко справляется с санкциями Запада.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в государстве инфляция находится под контролем. По его словам, в России отыграли падение ВВП, экономика страны устойчиво функционирует.

По данным Росстата , в ноябре уровень инфляции составил 7,48%. Это предел верхней границы прогнозов Министерства экономического развития и Центробанка.

Издание Politico присудило статус «разрушитель года» главе Центробанка Эльвире Набиуллине. Такое звание она получила из-за кредитной политики Банка России, благодаря которой страна не ощутила санкционного давления. Сама Набиуллина отмечала, что ей сложно комментировать это событие.

Экономическое руководство России очень талантливо и помогает государству справляться с рестрикциями Запада. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, его слова передало РИА «Новости».

США Госдеп США Россия Запад Центробанк Инфляция
26 января 2024, 03:47
Разведка США признала, что Россия нашла «ахиллесову пяту» американской армии
Pixabay
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Россия выяснила, что космические спутники-шпионы стали ахиллесовой пятой Вооруженных сил США. Об этом в эфире Fox News рассказала экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.

Бывшая сотрудница разведки отметила, что Россия и Китай четверть века наблюдали за тактикой военных США в зонах конфликтов. Таким образом они вычислили слабое место американской армии.

«Они узнали, что обширный космический потенциал США - это американская ахиллесова пята из-за практически полной зависимости Штатов от него», - заявила Коффлер.

«Противники» США поняли, что американцы полностью зависят от спутников и в гражданской жизни, отметила экс-разведчица. Коффлер заявила, что «звездные войны» пtрестали быть гипотетической формой конфликта.

Против России сегодня работают более 400 спутников НАТО, действуют они в интересах ВСУ. Из них 70 являются военными официально.

Разведка США Военные Космические спутники Россия Армия
26 января 2024, 03:32
Нарышкин рассказал о подготовке Западом украинских ДРГ против АЭС в России
РИА «Новости»
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Спецслужбы Запада занимаются подготовкой украинских диверсионно-разведывательных групп для провокаций на АЭС в России. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации», - отметил Нарышкин.

В октябре прошлого года стало известно, что силовики предотвратили нападения на объекты атомной инфраструктуры России. Тогда Нарышкин заявил, что украинские ДРГ подготовили западные спецслужбы. Целью нападений могли стать Смоленская, Курская и Запорожская атомные электростанции.

Директор ФСБ России Александр Бортников напомнил, что в августе 2023 года правоохранители задержали участников ДРГ Украины. Затем выяснилось, что за планирование их операций отвечали сотрудники спецназа ВС Великобритании.

Разведка Россия Запад АЭС Запорожская АЭС
26 января 2024, 03:03
Суд в России обязал Google вернуть 2ГИС обратно в свой магазин
РИА «Новости»
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил обращение компании «ДубльГИС» к Google о признании незаконным удаление программы «2ГИС» из сервиса Google Play. Об этом сообщило РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

В мае прошлого года американская корпорация убрала приложение из платформы. Как отметили в Google, такие меры приняли из-за необходимости соблюдения антироссийских санкций. До начала СВО компания «ДубльГИС» числилась в экосистеме «Сбера», попавшего под ограничения.

Летом 2023 года «ДубльГИС» обратилась в суд с иском против российского «Гугла», ирландского Google Commerce Limited и американского Google LLC. Компания потребовала признать недействительным отказ корпорации от распространения 2ГИС.

Ранее Таганский районный суд Москвы обязал Amazon выплатить более 200 миллионов рублей. Интернет-магазин не исполнил требование Роскомнадзора об открытии представительства в России.

Google Суд Россия Магазины
26 января 2024, 02:31
Французский историк успокоил НАТО: Россия не собирается нападать
РИА «Новости»
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Россия не намерена нападать на западные государства, военная доктрина страны направлена только на оборону. Об этом заявил историк из Франции Эммануэль Тодд в беседе с L’invité.

«Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены. Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер», - сказал он.

Тодд отметил, что если возникнет угроза России и ее народу со стороны НАТО, то правительство решит нанести превентивный удар посредством ядерного оружия. Историк выразил надежду, что лидеры западных стран осознают это.

«Чтобы говорить, что эта страна собирается захватить весь мир, нужно быть, ну не знаю, сумасшедшим», - сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, в этом нет никакой необходимости.

Россия не намерена нападать на западные государства, военная доктрина страны направлена только на оборону. Об этом заявил историк из Франции Эммануэль Тодд в беседе с L’invité.

Россия НАТО Франция

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