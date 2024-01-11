Госдеп призвал Иран освободить захваченный танкер St Nikolas

Пател назвал действия Ирана незаконными и обвинил страну в попытке «подорвать международную торговлю».

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в свою очередь, в ходе брифинга воздержался от обвинений в адрес Ирана. Однако он подчеркнул, что ситуация вокруг St Nikolas усугубляет и без того тяжелую ситуацию в сфере перевозок, повышая риск эскалации.

Ранее ВМС Ирана подтвердили задержание танкера , проплывавшего неподалеку от побережья Омана: по информации СМИ, на судно поднялись вооруженные люди, после чего оно направилось в иранский порт. Предположительно, на борту находятся 18 моряков из Филиппин и капитан из Греции.

По сообщению греческой газеты Efimerida ton Syntakton , танкер давно привлекал внимание Ирана. Именно St Nikolas, ранее известный под названием Suez Rajan, перевозил конфискованную США иранскую нефть.