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По словам помощника главы Госдепа Джеффри Пайетта, США хотят уничтожить проект по сжижению газа и используют для этого различные инструменты давления, в том числе санкции.

«Мы хотим гарантировать, что „Арктик СПГ - 2“ будет мертвым», - подчеркнул представитель Госдепа.

Белый дом прекратил поставки специализированных танкеров в Россию и ввел меры для ограничения строительства альтернативных судов, указали в издании.

Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о планах США помешать российской стороне экспортировать энергетические ресурсы, в том числе природный газ. По его словам, ради этой цели американское правительство ввело против страны беспрецедентное количество санкций, сообщил RT.

В апреле агентство Reuters предположило, что России придется сократить проект «Арктик СПГ-2» из-за введенных США ограничений. По информации издания, «Новатэк» собирается задействовать оборудование для третьей линии проекта на заводе по производству СПГ в Мурманске.

Американское руководство планирует помешать России реализовать проект «Арктик СПГ - 2». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.