Госдеп предложил передать сектор Газа в управление Палестинской национальной администрации
Сектором Газа должна управлять обновленная Палестинская национальная администрация, а не движение ХАМАС или Израиль. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это оптимальным решением территориального вопроса, сообщило РИА «Новости».
«Наиболее разумным решением было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская национальная администрация взяла на себя управление и в конечном счете ответственность за безопасность в секторе Газа», - сказал он.
Энтони Блинкен заявил, что нельзя позволить Израилю или ХАМАС управлять анклавом.
Госсекретарь 31 октября провел телефонные переговоры с президентом Израиля Исааком Герцогом и подтвердил, что США поддержат еврейское государство в конфликте с боевиками. Они обсудили спасение заложников и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что в будущем сектор Газа должен стать похожим на обычные арабские страны, мирно сосуществующие с еврейским государством. Он заявил, что возможные посредники в переговорах об урегулировании конфликта должны выполнить все взятые на себя обязательства.