Госдеп предложил передать сектор Газа в управление Палестинской национальной администрации

«Наиболее разумным решением было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская национальная администрация взяла на себя управление и в конечном счете ответственность за безопасность в секторе Газа», - сказал он.

Энтони Блинкен заявил, что нельзя позволить Израилю или ХАМАС управлять анклавом.

Госсекретарь 31 октября провел телефонные переговоры с президентом Израиля Исааком Герцогом и подтвердил, что США поддержат еврейское государство в конфликте с боевиками. Они обсудили спасение заложников и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что в будущем сектор Газа должен стать похожим на обычные арабские страны, мирно сосуществующие с еврейским государством. Он заявил, что возможные посредники в переговорах об урегулировании конфликта должны выполнить все взятые на себя обязательства.