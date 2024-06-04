04 июня 2024, 07:58

Госдеп открестился от скандала с поездкой Риттера на ПМЭФ-2024

Unsplash
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Внешнеполитическое ведомство США не признало причастность к блокированию поездки бывшего разведчика Скотта Риттера в Россию. Госдеп отказался комментировать статус изъятого у него паспорта, сообщило РИА «Новости».

«Мы не можем комментировать статус паспорта частного гражданина США», - сообщил представитель ведомства.

Отставной офицер разведки морской пехоты США и аналитик Риттер планировал приехать на Петербургский международный экономический форум, но сотрудники американской таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт. Он заявил, что это сделали по приказу Госдепа. Мужчина не смог улететь - его высадили из самолета и вывели с территории аэропорта.

Риттер известен критикой в адрес американских властей. Он возлагал на Белый дом ответственность за кризис на Украине и предупреждал о попытке открыть второй фронт в Грузии.

США Паспорта Таможня Госдеп США ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 07:01
Пентагон вдвое увеличил сумму госконтракта на производство РСЗО HIMARS
РИА «Новости»
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Американская корпорация Lockheed Martin получила госконтракт на производство крупной партии реактивных систем залпового огня к середине 2028 года. Пентагон сообщил, что государство заплатит 1,9 миллиарда долларов.

Американская корпорация Lockheed Martin получила госконтракт на производство крупной партии реактивных систем залпового огня к середине 2028 года.

Пентагон сообщил, что государство заплатит 1,9 миллиарда долларов.

«Компания Lockheed Martin Corp., Гранд-Прери, штат Техас, получила модификацию (P00001) на сумму 1 933 646 875 долларов США для контракта W31P4Q-24-D-0019 на высокомобильные артиллерийские ракетные системы», - объявила пресс-служба.

Подрядчиком выступит Армейское командование по контрактам в штате Алабама. Крайний срок - 31 мая 2028 года.

Пентагон в текущем году уже заключил с Lockheed Martin контракт на производство HIMARS, но на сумму вдвое меньше - 861,3 миллиона долларов. Он рассчитан на срок до 31 мая 2026 года. В 2023 году корпорация получила еще 615,9 миллиона долларов на выпуск этих реактивных систем залпового огня дополнительно к заказу на 126 истребителей пятого поколения F-35.

США Пентагон Оружие Армия
04 июня 2024, 05:32
Потомок «отца атомной бомбы» предостерег мир от ядерной опасности
Freepik
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Внук создателя американской атомной бомбы Чарльз Оппенгеймер посетил Японию, где встретился с жителями Хиросимы и призвал крупные державы не доводить напряженность до ядерных ударов. Об этом написало агентство Kyodo.

«Мы можем использовать ту же науку и технологию, чтобы спасти мир, а не уничтожить его», - заявил он.

Потомок «отца атомной бомбы» отметил, что сейчас крупнейшие ядерные державы оказались втянуты в противостояние, гонка вооружений продолжается. Хотя ядерную энергию лучше использовать не для боевых действий, а в мирных целях, в частности, для борьбы с изменением климата.

Кроме того, Оппенгеймер перед пресс-конференцией в Токио встретился с выжившими после атомной бомбардировки жителями Хиросимы. По его словам, его дед был лишен такой возможности, так как японские власти рекомендовали ему во время посещения Японии в 1960 году этого не делать.

В годы Второй мировой войны Роберт Оппенгеймер руководил «Манхэттенским проектом» по разработке ядерной бомбы. Американцы бомбили Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Ранее картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получила «Оскар» как лучший фильм , а ее создателя удостоили такой же наградой в номинации «Лучший режиссер».

Ядерное оружие США Япония Россия
04 июня 2024, 02:14
«Путин не может игнорировать». В США раскрыли жуткий сценарий войны с Россией
РИА «Новости»
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Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал провокационные заявления западных политиков о возможном военном столкновении с Россией, пояснив, что США в этом случае окажутся уязвимы перед российскими ракетами. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Джонсон отметил, что Россия не так уязвима, как американцы, так как у нее есть мощные системы противовоздушной обороны. Они способны поразить большую часть авиации США, а также значительную часть американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР). При этом Соединенные Штаты не смогут поразить российские МБР.

Кроме того, угрозу для США представляет мощный подводной морской флот РФ. По словам Джонсона, Россия пока не планировала все это использовать. Сейчас рост напряженности целиком заслуга Запада.

«Соединенные Штаты и Европа, большая часть Европы, открыто угрожают напасть на Россию, и вы знаете, что Путин, как и другие политики, не может игнорировать это», - подчеркнул эксперт.

В начале года политолог Алексей Ярошенко заявил, что угроза прямого военного столкновения альянса с Россией вполне реальна , поэтому наша страна продолжает укреплять свою безопасность и отвечает на действия НАТО симметричными мерами.

Разведка США Европа Россия НАТО Владимир Путин
04 июня 2024, 01:09
Кейт Миддлтон передала записку с просьбой о помощи
РИА «Новости»
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Британский фокусник Деррен Браун рассказал, что больная раком принцесса Уэльская Кейт Миддлтон просила его о помощи. Об этом написало издание People.

По данным журнала, иллюзионист написал в соцсетях, что он встретил Кейт на мероприятии незадолго до того, как она в последний раз появилась на публике.

«Она прижала к его ладони крошечный листок. На нем было написано одно слово - „помогите“», - заявил мужчина.

По информации журналистов, недавно принцессу заметили на улице. Впервые за долгое время Миддлтон прогуливалась в сопровождении членов своей семьи.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон столкнулась с тяжелыми побочными эффектами химиотерапии. По словам доктора Стюарта Фишера, онкология и лечение от нее оказали негативное влияние на костный мозг, слизистую оболочку кишечника, волосы и кожу принцессы Уэльской.

Великобритания Семья Рак Онкология

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