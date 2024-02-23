23 февраля 2024, 23:44

Госдеп оправдался за введение санкций против компаний из ОАЭ

Global Look Press
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Соединенные Штаты ввели рестрикции против компаний из ОАЭ, связанных с российским авиаперевозчиком S7. Их уличили в обслуживании и закупке американских и европейских авиазапчастей для российской авиакомпании. Такое заявление сделал госдепартамент США.

В новый санкционный список вошла компания S7 Engineering, которая по заявлению Госдепа закупает в Европе и США авиазапчасти и обслуживает российские лайнеры.

Также санкции коснулись зарегистрированной в Эмиратах компании Polarstar, которая выступает представителем авиакомпании S7 в ОАЭ, и занимается перевозкой грузоперевозками с Россией. В список США также попала дочка S7 Engineering компания Angar и еще несколько предприятий.

Под новые санкции США попал российский бренд люксовых автомобилей Aurus. Кроме того, Минторг США ввел экспортные санкции против 93 компаний из разных государств.

Под ограничения попали 63 российских компании, 16 - из Турции, восемь - из Китая, две - из Киргизии, четыре - из ОАЭ.

США Госдеп США Санкции Россия ОАЭ Авиакомпании
24 февраля 2024, 00:16
Люксембург назвал «ошибкой» чествование Гунько в парламенте Канады
Пресс-служба Следственного комитета
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Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель назвал ошибкой чествование бывшего эсэсовца Ярослава Гунько в канадском парламенте. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам политика, канадцы не знали всю историю Гунько, поэтому его чествование было ошибкой.

«Ошибка в канадском парламенте была признана также канадцами. Для меня вопрос закрыт», - подчеркнул Беттель.

Гунько пригласили в канадский парламент 22 сентября 2023 года по случаю визита украинского лидера Владимира Зеленского. Его представили рукоплещущему залу как ветерана «борьбы против русских». На самом деле он оказался экс-бойцом дивизии СС «Галичина», которая отметилась зверствами в отношении поляков, евреев, белорусов и словаков.

Посол России в Оттаве Олег Степанов подчеркнул, что власти Канады не смогут «замотать» ситуацию с чествованием Гунько. Дипломат назвал произошедшее вселенским позором.

Канада Россия
24 февраля 2024, 00:12
Суд вынес приговор бывшему канцлеру Австрии Курцу
Pxhere
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Земельный суд Вены признал экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца виновным в даче ложных показаний. Ему назначили восемь месяцев тюремного заключения, сообщило издание Reuters.

«Себастьян Курц виновен», - заявил судья Михаэль Радастич.

Инстанция подтвердила, что экс-канцлер дал ложные показания перед парламентским комитетом. При этом суд оправдал Курца по обвинению в назначении его доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров холдинга OeBG.

Экс-канцлер назвал выдвинутые против него обвинения ложными и заявил, что с нетерпением ждет, «когда, наконец, откроется правда».

В России вынесли приговор бывшему депутату из Омска и его жене по делу о порнографии со школьницами. Женщине назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Народного избранника приговорили к 4,5 года колонии строгого режима.

Австрия Суд Приговоры
24 февраля 2024, 00:11
Вандалы залили красной краской аллею памяти погибшим в ВОВ в Харькове
РИА «Новости»
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Вандалы облили красной краской аллею памяти погибшим в Великой Отечественной войне в Харькове. СК России даст правовую оценку факту осквернения мемориала, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Памятный знак погибшим воинам Красной армии и плиты в честь российских городов измазаны красной краской», - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что СК установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям всех причастных.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил отношение россиян и украинцев к памятникам, посвященным деятелям культуры. В России не сносят монументы и почитают украинских писателей и других деятелей искусства, отметил он.

Памятники Россия Следственный комитет России Харьков
23 февраля 2024, 23:26
Депозитарий «СПБ Биржи» попал под санкции США
Unsplash
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Новый пакет санкций Соединенных Штатов затронул СПБ Банк, который является расчетным депозитарием «СПБ Биржи». Об этом сообщили в американском Минфине.

«ПАО „СПБ Банк“», - указали организацию в перечне.

Ограничения по линии Минфина США обычно означают блокировку активов в юрисдикции Соединенных Штатов и запрет на сделки для американцев.

Минторг США ввел экспортные санкции в отношении 93 компаний из разных государств. Фирмы обвинили в содействии ВС России и военно-промышленному комплексу. По данным ведомства, предприятия якобы участвовали в поставках электроники, которая находится под санкциями. В России технику использовали в интересах армии и спецслужб.

США Банки Санкции Россия

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