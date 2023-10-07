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По данным издания, в Госдепе прокомментировали слова президента России Владимира Путина на «Валдае» о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ. Российский лидер тогда заявил, что страна может взять пример с США и отозвать документ.

«Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний», - указал представитель Госдепа.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что выход России из Договора о запрете ядерных испытаний посеет панику на Западе. По его мнению, страна пойдет на этот шаг и заявит таким образом о своей готовности защитить суверенитет. Матвийчук добавил, что союзники России поймут это решение и смогут адекватно отреагировать на него.