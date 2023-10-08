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«НАТО помог убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворил здесь», - сказал он.

Моррис объяснил, что из-за тяжелой демографической ситуации после распада Советского Союза на Украине осталось мало молодых людей. Большинство населения - граждане в возрасте от 30 до 40 лет. Средний возраст бойцов киевского режима - 40 лет.

Исходя из того, что на 2020 год в стране таких мужчин было не больше 300 тысяч, а потери украинской армии составили около полумиллиона человек - НАТО поспособствовал истреблению украинского населения. Именно страны-участники блока отправляли боевую технику на Украину, отметил ведущий.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. По его словам, украинские военные устали от обстрелов, они измотаны и «разорваны на куски».