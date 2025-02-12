Google удалил из календаря месяц Pride и Black History Month
Корпорация Google удалила из онлайн-календаря месяц Pride* и Black History Month. Об этом сообщил CBS News.
Месяц Pride* - это время, посвященное ЛГБТ*, Black History Month - месяц афроамериканской истории. Раньше эти события были отмечены в календаре Google, но теперь они там не отображаются. Кроме того, из расписания пропали и другие неофициальные культурные мероприятия.
В Google заявили, что еще в прошлом году оставили в календаре только официальные праздники. До этого все праздничные пометки добавляли вручную несколько лет, и это оказалось неустойчивым решением.
«Поэтому в середине 2024 года мы вернулись к показу только государственных праздников и национальных торжеств <…> по всему миру, позволив пользователям вручную добавлять другие важные моменты», - заявили в компании.
При этом корпорация не предоставила весь список мероприятий, которые добавила до изменений.
Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал извинений от священнослужительницы, призвавшей уважать мигрантов и геев*. По мнению республиканца, женщина была грубой.
*ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское движение.