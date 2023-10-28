Google раскрыл потраченную сумму за место поисковика в телефонах и браузерах

По словам Рагхавана, такая рекламная стратегия принесла корпорации в 2021 году более 146,4 миллиарда долларов дохода. Топ-менеджер подчеркнул, что выплаты за настройку поисковой системы по умолчанию стали самой крупной статьей расходов для Google.

Изначально в корпорации возражали против требования о раскрытии этих данных, однако на этом настоял судья Амит Мехта.

Минюст США в 2020 году подал в суд на владеющий Google концерн Alphabet Inc за настройку поисковика в браузерах по умолчанию. Ведомство обвинило компанию в подписании контрактов, которые препятствовали конкурентному доступу других компаний в этот сектор.