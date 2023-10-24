Google по запросу ЦАХАЛ отключил некоторые данные в двух своих приложениях

Данные о дорожном движении в Израиле и секторе Газа отключили в приложениях Google Maps и Waze. По данным Bloomberg , компания Google пошла на такой шаг после обращения представителей Армии обороны Израиля на фоне подготовки наземной операции.

Представители Google отметили, что временно отключили возможность просматривать движение на дорогах и информацию о загруженности в реальном времени из соображений безопасности.

В компании подчеркнули, что поступали аналогичным образом и ранее в конфликтных ситуациях.

По данным источника Bloomberg, информацию о дорожном движении в реальном времени могут использовать для получения данных о передвижении ЦАХАЛ. Именно поэтому, - по запросу Армии обороны Израиля, - Google и удалил такие данные из своих приложениях, подчеркнул собеседник агентства.

Наземная операция в секторе Газа должна стать продолжением ответа Израиля на атаку боевиков ХАМАС на страну 7 октября. Этому этапу операции ЦАХАЛ предшествовали массированные удары израильских ВВС по сектору Газа.