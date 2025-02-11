Google переименовал Мексиканский залив в Американский

По состоянию на 10:00 11 февраля русскоязычные пользователи Google Maps могли увидеть надпись «Мексиканский залив (Американский залив)». По данным компании, в таком виде этот объект будут видеть во всем мире, кроме самих США и Мексики. Американцы будут видеть только новое название, мексиканцы - только старое.

Переименование залива стало одним из первых указов Дональда Трампа после возвращения на пост президента США.

Глава Белого дома заявлял, что руководство Мексики пришло в восторг от такой инициативы.Однако президент Клаудия Шейнбаум заявила, что страна будет называть залив по-прежнему Мексиканским.

Политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что и другие страны не будут признавать его заливом Америки.