Гонконг нарастил импорт российских алмазов в 18 раз

С января по май включительно Гонконг закупил российские алмазы на 657,3 миллиона долларов, за то же время в 2023 году сумма закупок составила 36,5 миллиона. На долю России пришлось 12% импорта драгоценных камней. Страна стала третьим (после Индии и Израиля) поставщиком алмазов в Гонконг.

В мае стало известно, что США намерены частично пересмотреть запреты на ввоз российских алмазов, вступившие в силу с 1 января. В Европе запрет уже за пару месяцев ощутимо ударил по экономике.