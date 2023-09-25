Голый мужчина забрался на статую во Флоренции

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Флорентийцам не понравилось появление голого человека на центральной площади. Они призывали стражей порядка убрать его. На теле мужчины крупными буквами было написано «подвергнут цензуре».

Спустя некоторое время карабинерам удалось снять со скульптурной композиции возмутителя спокойствия. Им оказался известный правоохранителям гражданин Чехии Вацлав Пишвейц. Он называет себя художником и уже не раз светился в подобных правонарушениях.

В Москве больше 30 человек проникли 19 сентября в здание на Котельнической набережной, несколько из них забрались на пик высотки. Сотрудники Росгвардии задержали 14 человек.

В начале сентября неизвестный забрался на памятник-фонтан «Принцесса Турандот» у театра имени Вахтангова на Арбате. При падении он сломал скульптуры, самого правонарушителя госпитализировали с переломами.