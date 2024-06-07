Голую женскую грудь случайно показали в прямом эфире на ТВ

По данным журналистов, неловкий момент произошел во время трансляции женской волейбольной Лиги наций между Турцией и США. Одна из болельщиц в открытом топике прыгала на трибуне и случайно оголила грудь. Эти кадры транслировались в эфире в замедленном режиме.

Представители телеканала извинились за этот эпизод и обвинили в нем американскую компанию, которая снимала матч. По их словам, TRT Spor не мог вмешаться в трансляцию.

«Откровенные кадры, которые противоречат нашей политике, принадлежат американской телекомпании. Мы уже сообщили ей о нашем недовольстве этой ситуацией», - заявили турецкие журналисты.

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