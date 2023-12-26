26 декабря 2023, 00:05

Голову и тушу кабана подвесили на ворота мечети во Франции

Unsplash
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Неизвестные подвесили тушу и голову кабана на воротах мечети в коммуне Винье-сюр-Сен близ Парижа. Культурная ассоциация мусульман подала жалобу в полицию, сообщила газета Parisien со ссылкой на представителя организации Саида Джезри.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, минувшей ночью недалеко от мечети припарковали автомобиль. Неизвестные задержались на несколько минут, чтобы повесить труп животного. После этого машина уехала.

«Утром 24 декабря охранник мечети на улице Галилея обнаружил мрачную находку во время обхода. Голова и часть туши кабана были подвешены на коле ворот», - сообщили журналисты.

Ассоциация осудила людей, «движимых ненавистью». Из-за действий неизвестных прихожан ожидало «видение ужаса».

Скандальную акцию ранее устроили в Волгограде. Мужчина по имени Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела о публичном оскорблении чувств верующих после сожжения Корана у Соборной мечети.

Животные Франция
25 декабря 2023, 23:52
Участники протестов в Белграде потребовали освободить задержанных и ушли
Freepik
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Сторонники прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» в Белграде призвали освободить задержанных днем ранее участников протеста. После этого манифестанты стали расходиться, сообщило РИА «Новости».

Несколько сотен протестантов загородили территорию рядом со зданием Министерства государственного управления и самоуправления. Уже в 18:00 (20:00 по московскому времени) участники митинга вновь встали перед зданием Республиканской избирательной комиссией и заблокировали движение на улице Краля Милана. Через час самые активные протестанты решили отправиться к полицейским в другой части региона и призвать к освобождению задержанных накануне манифестантов.

В итоге люди не узнали данных о местоположении задержанных. Адвокаты блока составят и направят в МВД Сербии соответствующие прошения. Они назначили следующий митинг на вечер 26 декабря и начали уходить с акции.

Ранее российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что западные страны выдают события в Белграде за ситуацию во всей республике. По его словам, сейчас в столице страны спокойно, полицейские пресекли эскалацию насилия.

Протесты Сербия Митинги
25 декабря 2023, 21:27
Лидеры ЕАЭС подписали декларацию о развитии союза до 2045 года
РИА «Новости»
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Члены Высшего евразийского экономического совета утвердили декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2045 года. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе заседания в расширенном составе в Санкт-Петербурге.

«Эта идея была поддержана, все члены Высшего совета согласились утвердить декларацию, и соответствующее решение мы формализуем по итогам нашего заседания», - заявил глава государства.

По его словам, декларация является новым документом программного характера, где предусмотрели шаги по наращиванию коллективных усилий в главных отраслях и определили сферы взаимодействия.

В Евразийский экономический союз входят пять стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее Путин заявил, что примет декларацию о будущем развитии ЕАЭС. Он объяснил, что входящие организацию государства активно ведут сотрудничество во многих сферах.

Саммиты Санкт-Петербург Владимир Путин Экономика
25 декабря 2023, 21:00
Токаев объяснил, как улучшить интернет-трафик в ЕАЭС
Unsplash
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Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев предложил провести волоконно-оптическую линию между Россией, Казахстаном и Ираном. С такой идеей он выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Мера поможет подключиться к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана, и улучшить интернет-трафик в ЕАЭС.

«Это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции нашего Союза в логистике данных на глобальном уровне», - подчеркнул Токаев.

Он добавил, что Казахстан активно занимается развитием сферы IT, и уже более 90% госуслуг в стране оказывают в цифровом формате. Государство поставило цель: к 2026 году довести экспорт IT-услуг до одного миллиарда в долларовом эквиваленте.

Ранее Токаев заявил, что Россия и Казахстан стали настоящими стратегическими партнерами и союзниками. Два государства имеют огромные возможности для расширения торговли, подчеркнул президент.

Казахстан Интернет Россия Иран
25 декабря 2023, 20:34
«Не жадничайте». Путин пошутил насчет поставки куриных яиц из Белоруссии
Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин шуткой отреагировал на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко об обеспеченности Белоруссии продуктами собственного производства. Российский лидер призвал соседей «не жадничать» и поделиться куриными яйцами с Россией. Фрагмент выступления Лукашенко опубликовали в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

На саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге в своем выступлении Лукашенко рассказал, что Белоруссия полностью покрывает внутренние потребности в зерне, мясе, молоке, овощах и куриных яйцах. На что российский лидер отреагировал с улыбкой.

«Поставьте нам немножко! Не жадничайте», - попросил Путин.

Лукашенко на ЕАЭС ответил на вопросы журналистов по поводу поставок российского ядерного оружия в Белоруссию. Он заявил, что «все на своих местах в хорошем состоянии».

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин Продукты

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