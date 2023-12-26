Голову и тушу кабана подвесили на ворота мечети во Франции

Согласно записи с камер видеонаблюдения, минувшей ночью недалеко от мечети припарковали автомобиль. Неизвестные задержались на несколько минут, чтобы повесить труп животного. После этого машина уехала.

«Утром 24 декабря охранник мечети на улице Галилея обнаружил мрачную находку во время обхода. Голова и часть туши кабана были подвешены на коле ворот», - сообщили журналисты.

Ассоциация осудила людей, «движимых ненавистью». Из-за действий неизвестных прихожан ожидало «видение ужаса».

Скандальную акцию ранее устроили в Волгограде. Мужчина по имени Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела о публичном оскорблении чувств верующих после сожжения Корана у Соборной мечети.