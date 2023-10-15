Голосование по российской резолюции по Израилю пройдет в Совбезе ООН в понедельник

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«Последние новости о нашем проекте гуманитарной резолюции по Газе. Мы распространили ее среди членов Совета Безопасности ООН и запросили голосование по ней на 15:00 в понедельник», - написал дипломат.

В понедельник, 9 октября, Совет безопасности ООН не принял заявления по ситуации в Израиле и секторе Газа. Обсуждение ближневосточного конфликта проходило в закрытом режиме. Участники заседания обсудили, что стороны могут предпринять для защиты мирного населения и деэскалации.

Обострение палестино-израильского конфликта началось в субботу, 7 октября. В этот день боевики ХАМАС обстреляли Израиль ракетами и проникли на территорию страны. Они нападали на военных и мирных жителей, убивали их и захватывали в плен. В результате нападения погибло около 1400 израильтян.

Более ста человек попали в заложники к членам радикальной группировки.

Израиль ответил на нападение массовыми бомбардировками сектора Газа. За неделю противостояния в анклаве погибли более двух тысяч человек , треть из них - дети.