28 февраля 2024, 17:26

Голосование на выборах живущих в Латвии россиян приравняют к преступлению

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Живущие в Латвии россияне при голосовании на выборах президента на территории посольства страны нарушат уголовный кодекс республики. С таким заявлением в эфире телеканала TV3 выступила глава латвийского Минюста Инесе Либиня-Эгнере.

Она пояснила, что своим решением отдать свой голос россияне фактически поддержат проведение спецоперации, так как выборы также пройдут и на новых территориях России.

«Россиянам, которые хотят попасть на территорию посольства, мы не можем помешать. Что они там делают, является отношением страны и гражданина. Но закон Латвии предусматривает уголовную ответственность за поддержку военных действий (в данном случае - на Украине)», - заявила Либиня-Эгнере.

Глава Минюста добавила, что внешнеполитические ведомства Латвии, Литвы и Эстонии уже подготовили совместную ноту протеста, где выразили свою позицию по вопросу выборов на новых территориях.

Кроме того, власти республик взяли на себя обязательство обеспечить порядок за пределами посольств России в дни голосования.

Выборы президента России впервые станут трехдневными и пройдут с 15 по 17 марта. Для живущих за границей соотечественников посольства организовали 288 избирательных участков в 144 странах.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что для участия в дистанционном голосовании на выборах президента заявки прислали более трех миллионов россиян из 28 регионов.

Латвия Россия Выборы Выборы президента — 2024
28 февраля 2024, 17:00
Китай призвал договориться о неприменении ядерного оружия первыми
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Обладающие ядерным оружием страны должны договориться о неприменении данного типа вооружений первыми. Об этом на конференции по разоружению в Женеве заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо.

По его словам, в настоящее время международная стратегическая безопасность сталкивается с новыми вызовами. Многие страны добиваются усиления военной мощи и формируют отдельные блоки, чем наносят серьезный ущерб стратегической стабильности и балансу.

«Прийти к общему выигрышу и разрешить проблему безопасности можно лишь, если выступать за инклюзивную и многополярную экономическую глобализацию, упорядоченный и равный мир. Обладающим ядерным оружием странам нужно подписать договор о неприменении ядерного оружия первыми», - заявил Сяобо.

Ранее координатор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алисия Сандерс-Закре не исключила, что конфликт на Украине перерастет в ядерную войну.

Ядерное оружие Войны Китай
28 февраля 2024, 15:46
Армения не обращалась к России по поводу вывода пограничников из аэропорта
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Армения не направляла России обращений по поводу вывода пограничников из аэропорта Звартноц, который находится в 15 километрах от Еревана. Таким образом в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призывы спикера армянского парламента Алена Симоняна.

По мнению дипломата, это очередной пример недружественного поведения представителей официального Еревана.

«Правда, непонятно, в какой мере спикер национального собрания отвечает за поднятую им тематику. Мы не получали от властей Армении никаких обращений», - добавила Захарова.

Накануне Симонян назвал «правильным» вывод российских пограничников из аэропорта. По его словам, Армения могла бы самостоятельно защитить свои границы.

Парламентарий сделал это заявление после решения премьер-министра Никола Пашиняна о замораживании участия страны в ОДКБ из-за «нарушений» договора.

Армения Мария Захарова Международные отношения МИД РФ Москва
28 февраля 2024, 15:33
Приднестровье попросило защиты России от экономической блокады Молдавии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Съезд депутатов Приднестровья принял декларацию с решением обратиться к Федеральному собранию России с просьбой о защите от экономического давления со стороны Молдавии. Также в своем заявлении они призвали вернуться к переговорному процессу в формате 5+2. Текст документа опубликован на сайте Верховного Совета непризнанной республики.

Съезд депутатов Приднестровья принял декларацию с решением обратиться к Федеральному собранию России с просьбой о защите от экономического давления со стороны Молдавии. Также в своем заявлении они призвали вернуться к переговорному процессу в формате 5 2. Текст документа опубликован на сайте Верховного Совета непризнанной республики.

Депутаты всех уровней приехали в Тирасполь, чтобы провести первый за 18 лет общий съезд. Общественные избранники выразили свое недовольство введением Молдавией с 1 января 2024 года пошлин на все товары, которые идут в регион.

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что это попытка по удушению экономики и попытка спровоцировать социальный кризис. Он подчеркнул, что из-за решения Молдавии в аптеках и больницах закончились лекарства, на заправках - топливо, а экспорт всех предприятий заблокирован.

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдавии», - говорится в тексте декларации.

Авторы напомнили, что Россия обладает статусом гаранта и посредника в переговорном процессе с Молдавией. Кроме того, на территории непризнанной республики живут более 200 тысяч россиян.

«Приднестровье будет настойчиво бороться за собственную идентичность, права и интересы приднестровского народа и не откажется от их защиты, невзирая на любые формы шантажа и внешнего давления», - подчеркнули депутаты в принятом документе

Молдавия Международные отношения Россия Приднестровье
28 февраля 2024, 15:02
Военные стран НАТО давно помогали ВСУ — Захарова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вызвавшее широкий резонанс заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск НАТО на Украину не удивило Россию. Представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что о нахождении западных войск в этой стране знали давно. Об этом сообщили «Известия».

«Ни для кого не секрет, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений», - сказала дипломат.

Макрон, по словам Захаровой, не сказал ничего нового. Она заявила, что Франция потворствовала отправке наемников на Украину.

Представители стран НАТО обсудили ввод войск на конференции в Париже. Эммануэль Макрон отметил, что они не пришли к единому мнению, но не исключил отправку военных в будущем. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что никто не поддержал эту идею из-за риска эскалации конфликта.

Военные Мария Захарова Эммануэль Макрон НАТО

Новости по теме