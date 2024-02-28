Голосование на выборах живущих в Латвии россиян приравняют к преступлению

Она пояснила, что своим решением отдать свой голос россияне фактически поддержат проведение спецоперации, так как выборы также пройдут и на новых территориях России.

«Россиянам, которые хотят попасть на территорию посольства, мы не можем помешать. Что они там делают, является отношением страны и гражданина. Но закон Латвии предусматривает уголовную ответственность за поддержку военных действий (в данном случае - на Украине)», - заявила Либиня-Эгнере.

Глава Минюста добавила, что внешнеполитические ведомства Латвии, Литвы и Эстонии уже подготовили совместную ноту протеста, где выразили свою позицию по вопросу выборов на новых территориях.

Кроме того, власти республик взяли на себя обязательство обеспечить порядок за пределами посольств России в дни голосования.

Выборы президента России впервые станут трехдневными и пройдут с 15 по 17 марта. Для живущих за границей соотечественников посольства организовали 288 избирательных участков в 144 странах.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что для участия в дистанционном голосовании на выборах президента заявки прислали более трех миллионов россиян из 28 регионов.