Голосование на выборах президента России началось в Таиланде

Таиланд - первая страна, в которой началось основное голосование на выборах президента России за рубежом. Оно будет проходить три дня.

«На избирательный участок придут не только российские граждане, которые проживают здесь на долгосрочной основе. К нам также обращаются российские туристы, которые интересуются вопросами организации голосования в Таиланде, где они будут проводить отпуск», - уточнил генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

Ранее избирательные участки открылись в восточных регионах России. Первыми голосовать начали жители Колымы, Сахалина и Курильских островов. За ними к избирательному процессу подключились в Забайкалье, Якутии и Приамурье , а потом - в Бурятии и Иркутской области. На Сахалине старейшие жители региона сами пришли на участок для голосования.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предупредила о возможных провокациях в недружественных странах в дни голосования на выборах президента России. По ее словам, на Западе массово нарушают избирательные права россиян.